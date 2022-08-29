Кличко відповів на петицію щодо скасування зупинки транспорту під час тривоги

"Рішення Ради оборони міста Києва приймалося з урахуванням оцінки поточної та прогнозованої безпекової ситуації в столиці".

Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що рішення про зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги приймалося з урахуванням оцінки поточної та прогнозованої безпекової ситуації в столиці, тому його перегляд можливий за умови надходження рекомендацій від Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

"Рішення Ради оборони міста Києва приймалося з урахуванням оцінки поточної та прогнозованої безпекової ситуації в столиці, а значить, буде переглянуто виключно за умови її суттєвої стабілізації та надходження відповідних рекомендацій від Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Відповідний аналіз і оцінка проводяться на постійній основі", - заявив Кличко.

Він нагадав, що припинення роботи транспорту під час повітряної тривоги не несе для пасажирів ніяких додаткових витрат, оскільки по її завершенні вони можуть скористатися попередньо сплаченими проїзними.

Нагадаємо, раніше комісія Київради підтримала петицію про скасування зупинки громадського транспорту під час тривог.

1 серпня Рада оборони міста Києва ухвалила рішення про те, що наземний громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги.

Київська кільцева електричка здійснюватиме перевезення під час повітряних тривог.