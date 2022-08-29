Італія надасть Україні 2 млн євро на розмінування деокупованих територій

Фінансову допомогу для гуманітарного розмінування деокупованих територій надасть Україні Італія. Рим виділить для цих цілей близько 2 млн євро.

Про це повідомляє у Telegram МВС України.

Зазначається, що домовленість про виділення фінансової допомоги Римом на розмінування звільнених територій була досягнута під час зустрічі міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського і міністра закордонних справ і міжнародного співробітництва Італії Луїджі Ді Майо.

Нагадаємо, 25 серпня президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Італійської Республіки Луїджі Ді Майо.