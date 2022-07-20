Резніков про підсумки "Рамштайн-4": нові HIMARS, навчання наших бійців і більше зброї, яку на полі бою відчують на собі росіяни

"Позитивним сигналом зустрічі є нові зобов’язання партнерів. Які стосуються і суші, і моря, і неба".

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про підсумки четвертої зустрічі Ukraine Defense Contact Group.

У своєму Facebook міністр повідомив, що Україна має отримати від партнерів більше озброєння та іншу допомогу, яку найперше відчують на собі росіяни на полі бою. Також більше країн готові тренувати українських воїнів.

"За домовленістю з колегами, тримаємо інтригу щодо левової частки діючих та нових пакетів допомоги, які включають постачання озброєнь, амуніції, тренування наших воїнів та багато іншого. Спочатку їх відчує ворог на полі бою. Позитивним сигналом зустрічі є нові зобов’язання партнерів. Які стосуються і суші, і моря, і неба", - розповів Резніков.

Він додав, що в новому пакеті допомоги від США, який мають оголосити цього тижня, будуть іще 4 системи М142 HIMARS, які "вже впливають на хід бойових дій".

Фото: тг канал Андрія Єрмака

"Відзначу, що і американські партнери, і колеги з інших країн висловили захоплення майстерністю наших воїнів, у тому числі тим, як вони застосовують артилерію та "хаймарси", - зауважив очільник Міноборони.

Під час зустрічі сторони обговорили втрати російських окупантів у війні проти України.

Також Резніков озвучив учасникам зустрічі основні пріоритети України.

"По-перше, це зміцнення mission oriented approach. Ми просимо колег сконцентрувати зусилля на збільшенні спроможностей ЗСУ здійснити конкретні місії. Одна з них – розблокування наших портів та забезпечення безпеки у західній частині Чорного моря. Перші результати у вигляді звільнення острова Зміїний усі бачили. Ця робота триває. Не виключені нові «жести доброї волі» від окупантів", - зазначив міністр оборони.

Наступний пріоритет - ремонт іноземної техніки. За словами Резнікова, це "масштабне завдання, оскільки вже йдеться про сотні одиниць".

Глава Міноборони також додав, що Україна активізовує зусилля із забезпечення прозорості обліку та використання міжнародної військової допомоги. "Зокрема, буде пришвидшено процес впровадження "натівської" програми LOGFAS", - додав Резніков.

Він наголосив, що під час зустрічі низка країн "прямим текстом заявила, що жодної "втоми" від війни в Україні немає і не буде". Також Резніков повідомив, що багато іноземних партнерів готові тренувати українських воїнів.

"Це можливість отримати якісний резерв, який опанує західні озброєння та техніку. І створить умови для збільшення обсягу підтримки", - наголосив міністр.

Нагадаємо, нині розпочалася четверта зустріч Контактної групи з оборони України (UDCG) в онлайн-режимі.

Перша зустріч у такому форматі обʼєднала очільників оборонних відомств з понад 40 країн у квітні. Вона відбулась на авіабазі США в Німеччині "Рамштайн". Другу організували через місяць, а третю – ще через місяць.