Російські окупанти хочуть розмістити свої арсенали у машинних залах ЗАЕС, - Енергоатом

Це призведе до порушень техніки безпеки на ЗАЕС.

Російські військові вимагають від адміністрації ЗАЕС відчинити їм машинні зали на 1-му, 2-му і 3-му енергоблоках. Росіяни хочуть розмістити там весь свій військовий арсенал - мовляв, це захистить його від ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

До машинних залів росіяни хочуть загнати танки, вантажівки, зброю з боєкомплектом.

Таким чином, окупанти перекриють доступ пожежної техніки до трьох енергоблоків. В разі пожежі, її гасіння буде вкрай проблематичним, адже спеціалізований транспорт не зможе під’їхати.

“Таким чином, російські окупанти порушують всі норми і вимоги щодо ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС! Вони планують зберігати зброю та вибухівку прямо в машинних залах енергоблоків найбільшої в Європі атомної електростанції”, - підкреслили в компанії.

Енергоатом закликав міжнародне співтовариство вжити всіх можливих заходів для звільнення української ЗАЕС від ворога, адже на кону стоїть безпека не лише України, а й усього світу.

Нагадаємо, росіяни за два дні викрали ще декількох працівників Запорізької атомної електростанції. 18 липня російські загарбники силоміць забрали у двох працівників Запорізької атомної енергостанції перепустки і зайшли на "брудну" естакаду та до радіаційної зони другого блоку.