Десантники з Донеччини завдали нових втрат російських загарбникам.
Про це повідомили в командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Бійці знищили чотири одиниці бронетехніки росіян, а також особовий склад загарбників.
Українські військові оприлюднили відео з результатами своєї роботи.
"Продовжуємо виконувати бойові завдання та захищати рідну Україну!", - наголосили в командуванні ДШВ.
Нагадаємо, станом на 20 липня РФ втратила в Україні близько 38750 солдатів і орієнтовно 3905 бойових броньованих машин.
На Херсонщині в районі Дослідного українські захисники знищили російський артилерійський склад.