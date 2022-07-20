"Продовжуємо виконувати бойові завдання та захищати рідну Україну", - наголосили в командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Десантники з Донеччини завдали нових втрат російських загарбникам.

Про це повідомили в командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Бійці знищили чотири одиниці бронетехніки росіян, а також особовий склад загарбників.

Українські військові оприлюднили відео з результатами своєї роботи.

"Продовжуємо виконувати бойові завдання та захищати рідну Україну!", - наголосили в командуванні ДШВ.

Нагадаємо, станом на 20 липня РФ втратила в Україні близько 38750 солдатів і орієнтовно 3905 бойових броньованих машин.

На Херсонщині в районі Дослідного українські захисники знищили російський артилерійський склад.