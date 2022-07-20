Венедіктова може стати послом України у Швейцарії, – джерела
Венедіктова може стати послом України у Швейцарії, – джерела
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Як і чому Китай рятує Росію від краху
Як і чому Китай рятує Росію від краху
Померла акторка та телеведуча Руслана Писанка
Померла акторка та телеведуча Руслана Писанка
​ЗСУ повністю знищили групу “вагнерівців”
​ЗСУ повністю знищили групу “вагнерівців”
Тимофій Милованов: "Кремль - це мафія. Не можна дозволяти їй витрачати гроші на повій і водночас забороняти оплачувати вбивства"
Тимофій Милованов: "Кремль - це мафія. Не можна дозволяти їй витрачати гроші на повій і водночас забороняти оплачувати вбивства"
Двоє на вихід
Двоє на вихід
​Колони з приблизно 1 тис. військових РФ висунулися в бік Запоріжжя
​Колони з приблизно 1 тис. військових РФ висунулися в бік Запоріжжя
ГоловнаСуспільствоВійна

Донецькі десантники знищили чотири одиниці бронетехніки росіян

"Продовжуємо виконувати бойові завдання та захищати рідну Україну", - наголосили в командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Донецькі десантники знищили чотири одиниці бронетехніки росіян
Фото: скріншот відео

Десантники з Донеччини завдали нових втрат російських загарбникам.

Про це повідомили в командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Бійці знищили чотири одиниці бронетехніки росіян, а також особовий склад загарбників.

Українські військові оприлюднили відео з результатами своєї роботи.

"Продовжуємо виконувати бойові завдання та захищати рідну Україну!", - наголосили в командуванні ДШВ.

Нагадаємо, станом на 20 липня РФ втратила в Україні близько 38750 солдатів і орієнтовно 3905 бойових броньованих машин.

На Херсонщині в районі Дослідного українські захисники знищили російський артилерійський склад.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також