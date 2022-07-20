На окупованих територіях Харківщини росіяни переконують жителів, що в Україні тих вважають колаборантами

На тимчасово окупованих територіях Харківщини росіяни розповідають жителям, начебто тих в Україні уже вважають зрадниками і колаборантами.

Про це повідомили в Борівській селищній раді Харківської області.

"Люди в окупації залишаються без можливості зняти зарплати, пенсії, без правового захисту, мобільного зв'язку та інтернету. За таких умов місцевих жителів окупанти та колаборанти залякують, розповідаючи нісенітниці, що, нібито, усі, хто залишився на окупованій території, в Україні вважаються колаборантами та зрадниками", - розповіли в ОТГ.

У селищній раді підкреслили - загарбники поширюють такі заяви, щоб придушити спротив населення.

"Така дезінформація є одним із напрямків інформаційно-психологічної операції окупантів. Вона спрямована на те, щоб люди не чинили спротив загарбникам і боялися визволення територій українською армією", - додали в місцевій раді.

Влада громади наголосила - усі випадки державної зради, колабораціонізму, сприяння встановленню "русского мира" на окупованих територіях та співпраці з ворогом з'ясовуватимуть українські правоохоронці.

"Але з упевненістю можна сказати, що звичайні люди в окупації, які займаються своїми справами, продають продукцію з власного городу, саду чи господарства, щоб вижити в таких умовах, і при цьому не агітують за росію та не допомагають окупантам, колаборантами НЕ вважаються", - наголосили в ОТГ.

Нагадаємо, Нацполіція щоденно відкриває близько десяти кримінальних проваджень щодо колабораціонізму.

Нещодавно в тимчасово окупованій Новій Каховці вбили колишнього поліцейського, який пішов на співпрацю з росіянами.