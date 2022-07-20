​Колони з приблизно 1 тис. військових РФ висунулися в бік Запоріжжя
​Колони з приблизно 1 тис. військових РФ висунулися в бік Запоріжжя
Як і чому Китай рятує Росію від краху
Як і чому Китай рятує Росію від краху
​ЗСУ повністю знищили групу “вагнерівців”
​ЗСУ повністю знищили групу “вагнерівців”
Росія завдала удару по центру Краматорська (оновлено)
Росія завдала удару по центру Краматорська (оновлено)
Померла акторка та телеведуча Руслана Писанка
Померла акторка та телеведуча Руслана Писанка
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Тимофій Милованов: "Кремль - це мафія. Не можна дозволяти їй витрачати гроші на повій і водночас забороняти оплачувати вбивства"
Тимофій Милованов: "Кремль - це мафія. Не можна дозволяти їй витрачати гроші на повій і водночас забороняти оплачувати вбивства"
Двоє на вихід
Двоє на вихід
Венедіктова може стати послом України у Швейцарії, – джерела
Венедіктова може стати послом України у Швейцарії, – джерела
ГоловнаСвіт

Кулеба прокоментував погрози Лаврова Україні і Заходу: ​"Росія відкидає дипломатію і зосереджена на війні та терорі"

Голова МЗС закликав усіх партнерів посилити санкції проти РФ та прискорити постачання зброї Україні.

Кулеба прокоментував погрози Лаврова Україні і Заходу: ​"Росія відкидає дипломатію і зосереджена на війні та терорі"
Фото: Макс Требухов

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував погрози голови МЗС Росії Сергія Лаврова Заходу через постачання зброї Україні.

Кулеба наголосив, що подібні російських дипломатів заяви свідчать про те, що РФ не налаштована на переговори.

"Зізнання міністра закордонних справ РФ у мріях захопити більше української землі доводять: Росія відкидає дипломатію і зосереджена на війні та терорі. Росіяни хочуть крові, а не переговорів", - написав він у Twitter.

Кулеба закликав усіх партнерів посилити санкції проти РФ та прискорити постачання зброї Україні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що географія завдань війни в Україні змінилася і нібито вийшла за межі Донецької і Луганської областей. Також Лавров в чергове пригрозив Заходу через постачання зброї Україні, зокрема ракетних установок HIMARS.

"Якщо Захід поставить Києву далекобійну зброю, то географічні завдання "спецоперації" в Україні відсунуться ще далі", – сказав голова МЗС РФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також