Кулеба прокоментував погрози Лаврова Україні і Заходу: ​"Росія відкидає дипломатію і зосереджена на війні та терорі"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував погрози голови МЗС Росії Сергія Лаврова Заходу через постачання зброї Україні.

Кулеба наголосив, що подібні російських дипломатів заяви свідчать про те, що РФ не налаштована на переговори.

"Зізнання міністра закордонних справ РФ у мріях захопити більше української землі доводять: Росія відкидає дипломатію і зосереджена на війні та терорі. Росіяни хочуть крові, а не переговорів", - написав він у Twitter.

Кулеба закликав усіх партнерів посилити санкції проти РФ та прискорити постачання зброї Україні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що географія завдань війни в Україні змінилася і нібито вийшла за межі Донецької і Луганської областей. Також Лавров в чергове пригрозив Заходу через постачання зброї Україні, зокрема ракетних установок HIMARS.

"Якщо Захід поставить Києву далекобійну зброю, то географічні завдання "спецоперації" в Україні відсунуться ще далі", – сказав голова МЗС РФ.