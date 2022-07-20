Посли ЄС затвердили сьомий пакет санкцій, - Юзвяк

Посли Євросоюзу затвердили сьомий пакет санкцій щодо Росії.

Про це у своєму Twitter повідомив журналіст Рікард Юзвяк.

За його словами, серед обмежень - ембарго на імпорт російського золота, включаючи золоті прикраси.

EU ambassadors have now green lighted the EU’s 7th sanctions package on #Russia. Gold, including gold jewellery, is included. Should be published in the EU official journal tomorrow. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 20, 2022

Офіційне рішення з'явиться в журналі ЄС завтра, 21 липня.

За інформацією постійного представника Литви при ЄС Арнольдаса Пранцкявічюса, серед інших обмежень - новий експортний контроль, заморожування активів російського Сбербанку, а також санкції щодо понад пів сотні нових фізичних та юридичних осіб, серед яких - політики, військові, олігархи та пропагандисти РФ.

#7th package it is. In 🇪🇺Coreper we have just approved a new package of sanctions against #Russia, including ban on #gold, new export controls, asset freeze of Sberbank, more than 50 new individuals and entities, including politicians, military leaders, oligarchs, propagandists. — Arnoldas Pranckevičius (@APranckevicius) July 20, 2022

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив, що українська сторона продовжить працювати над "газовим ембарго, визнанням росії країною-спонсором тероризму, а також обмеженням ціни на нафту".

Нагадаємо, днями в Єврокомісії заявили, що сьомий пакет санкцій ЄС міститиме заборону на імпорт російського золота, також посилять контроль над експортом подвійного використання та передових технологій.