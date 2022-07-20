Україна продовжить тиск для отримання заблокованих $540-550 млрд російських активів, - Милованов

Для передачі активів окупанта необхідно передати міжнародним партнерам усю доказову базу про збитки, щоб Росія не мала успіху в судах.

Для отримання заблокованих $540-550 млрд російських активів Україні необхідно передати міжнародним партнерам усю доказову базу про збитки, щоб Росія не мала успіху в судах.

Про це на брифінгу повідомив президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки (2019-2020), радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов, передає кореспондент LB.ua.

"Наразі суми заблокованих російських активів сягають $540-550 млрд. Це великі гроші, які порівняні з $750 млрд, якщо ми говоримо про перспективу 10 років (заявлені кошти за результатами конференції в Лугано). Тому тиск для отримання конфіскованих активів буде", - сказав він.

Милованов наголосив, що для європейських політиків більш прийнятний механізм передачі арештованих російських активів Україні, ніж фінансова допомога з власного бюджету.

"Бо йому треба пояснювати: чому віддали кошти Україні, а не школу на місці… Тому набагато легше забрати російський долар, сказати, що Росія це розпочала та ці кошти направляються в Україну. Внутрішній їхній ринок це підтримає", - вважає він.

Однак на практиці, за його оцінками, це буде зробити не так просто.

"По-перше, це треба обґрунтовувати політично, а потім в судах. Звичайно, Росія це буде оскаржувати. Тому багато буде залежати від політичної волі політиків. Канада вже показала, що це можна зробити. Та прийняла рішення. Штати надалі вимагають дуже чіткого законодавчого та фактичного доведення усіх доказів про зруйнування у нас. Щоб потім не програти в судах. Тому нам дуже важливо все довести… Нам важливо заспокоїти наших партнерів, щоб надалі довести усі ці факти", - пояснив Милованов.

Нагадаємо, в жовтні Євросоюз має ухвалити директиву, яка передбачатиме можливість конфіскації російських активів, які перебувають під санкціями ЄС. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також пояснювала, що ЄС розробляє законодавство, яке б дозволило конфіскувати підсанкційні російські активи та використовувати їх для повоєнної відбудови України.

Також США для цього створили міжнародну група з пошуку російських активів - REPO.