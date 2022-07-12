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ЄС у жовтні ухвалить рішення для конфіскації російських активів, - єврокомісар

Внаслідок ухваленої директиви буде розширено перелік злочинів на рівні ЄС.

ЄС у жовтні ухвалить рішення для конфіскації російських активів, - єврокомісар

Європейський Союз у жовтні має ухвалити директиву, яка передбачатиме можливість конфіскації російських активів, які перебувають під санкціями ЄС.

Про це заявив європейський комісар із питань юстиції Дідьє Рейндерс на пресконференції у Празі, передає "Європейська правда".

"Європейський парламент уже схвалив (директиву, - ред.), а в Раді ЄС існує консенсус щодо цього. Тому після літньої перерви ми схвалимо її в Раді, тож, як я сказав, я презентую директиву і відповідне законодавство у жовтні. Тож ми рухаємось дуже швидко", – сказав Рейндерс.

Він додав, що внаслідок ухваленої директиви буде розширено перелік злочинів на рівні ЄС.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС розробляє законодавство, яке б дозволило конфіскувати підсанкційні російські активи та використовувати їх для повоєнної відбудови України.

Напередодні також стало відомо, що глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс підтримує ідею конфіскації заморожених російських активів та їхньої передачі жертвам війни Росії в Україні.

Нагадаємо, з 24 лютого ЄС заморозив російські активи на суму 13,8 мільярда євро.

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