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Російська воєнна машина все ще отримує багато грошей від нафти, – Bloomberg

Кремль заробляє на підвищенній ставці мита. 

Російська воєнна машина все ще отримує багато грошей від нафти, – Bloomberg
Фото: EPA/UPG

Росія все ще заробляє на нафті, навіть за умови, що експорт скорочується. Підвищення ставки експортного мита на сиру нафту, яку РФ відвантажує в липні, допомогло Кремлю пережити падіння потоків у перший повний тиждень місяця.

Про це пише Bloomberg.

Ставка мита з червня по липень зросла на 23%, що принесло Кремлю додаткові $1,42 за барель на кожен вантаж. Цей імпульс допоміг Росії впоратися з падінням постачань сирої нафти на 15% за тиждень 1-7 липня, а виручка скоротилась усього лише на 2% – на $3 млн.

За тиждень по 8 липня морські перевезення Росії впали до 3,12 млн барелів на добу. 

Задля того, аби завдати шкоди Росії і при цьому не отримати підвищення цін на нафту, міністр фінансів США Джанет Єллен просуває план обмеження цін на нафту з РФ. Це допоможе зберегти обсяги експорту і вдарить по доходах влади Росії.

Адміністрація США також планує проводити перемовини з Китаєм і Індією, аби мобілізувати підтримку цінової межі. Передбачається, що покупці зможуть отримати доступ до страхових і транспортних послуг, необхідних для відвантаження нафти з Росії, тільки якщо нафта буде закуплена за вартістю, що нижча за гранично допустиму. Однак нема гарантій, що на обмеження цін погодиться РФ – вона може взагалі відмовитись продавати нафту. 

Азійські країни (переважно Індія та Китай) все ще отримують більш ніж половину відвантажуваної з Росії нафти, але ця частка знижується. Постачання в інші азійські країни фактично припинились, лише рідкісні вантажі направляються в Японію та Південну Корею через термінали Тихого океану. 

Оскільки до набуття чиннності нафтового ембарго в ЄС ще пʼять місяців, обсяг постачань до Північної Європи стабілізувався у діапазоні від 400 000 до 450 000 барелів на добу. Більшість припадає на резервуари для зберігання в Роттердамі (Нідерланди), невеликі обсяги відправляються в Польщу і Фінляндію. 

Нафтоперпробний завод російського "Лукойла" на Сицилії є ключовим покупцем російської нафти. Збільшила закупівлі і Туреччина. 

Потоки нафти до Болгарії зараз виросли у 2,5 рази порівняно з січнем-лютим – завдяки відвантаженню на болгарський нафтопереробний завод, що також належить "Лукойлу".

Нагадаємо, Росія заробила 24 мільярди доларів від продажу ерергоресурсів Китаю та Індії лише за три місяці після вторгнення РФ в Україну. Стрімке зростання імпорту енергоносіїв до цих країн нівелює зусилля США та Європи у намаганні покарати Кремль за агресію.

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