У Туреччині анонсували чотиристоронню зустріч щодо "зернових коридорів"

У перемовинах візьмуть участь делегації Туреччини, України та Росії, а також – ООН.

У середу, 13 липня, у Стамбулі відбудеться зустріч військових делегацій Туреччини, України та Росії, а також делегації ООН щодо експорту українського зерна Чорним морем.

Про це йдеться у заяві міністра оборони Туреччини Хулусі Акара, передає Укрінформ.

"Військові делегації міністерств оборони Туреччини, Російської Федерації та України та делегація Організації Об’єднаних Націй завтра у Стамбулі проведуть переговори щодо безпечної відправки на міжнародні ринки морем зерна, яке очікує в українських портах", – зазначив міністр.

Акар нагадав, що з питання врегулювання продовольчої кризи проводив переговори з міністрами оборони України та РФ, після чого на рівні міністерств було створено постійно діючий канал зв'язку. Крім того, делегація Міноборони Туреччини відвідувала Москву, а українська військова делегація – Анкару.

Нагадаємо, 10 липня в Туреччині заявили, що "близькі до вирішення проблеми зернового коридору" для експорту української продукції через Чорне море.

Наступного дня Володимир Зеленський провів перемовини з цього питання з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Раніше Ердоган заявив про те, що уже 20 кораблів готові до вивозу зерна з України.

Тим часом журналісти "Схем" оприлюднили розслідування, у якому йдеться, що російські окупанти систематично вивозять крадене українське зерно в турецькі порти. Вони вимикають радари на суднах, але прослідкувати процес можна через супутникові дані. Журналісти також оприлюднили документи на зерно, яке великими партіями імпортує Туреччина. Походження зазначено як "Крим, РФ", попри те, що Анкара офіційно визнає анексію Криму незаконною.