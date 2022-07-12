​Незалежно від прізвища нового прем'єра, Британія буде лідером з санкційної та воєнної допомоги Україні, - Кравчук

Українську делегацію в Парламентській асамблеї ОБСЄ запевнили, що, незалежно від прізвища нового прем'єра, Велика Британія буде лідером з санкційної та воєнної допомоги Україні.

Про це на брифінгу повідомила заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, заступниця голови фракції "Слуга народу", членкиня української делегації в ПА ОБСЄ Євгенія Кравчук.

"Кадрові зміни у Великій Британії не вплинуть негативно жодним чином на підтримку України. Бо це є вибір країни. Вибір і влади, і опозиції. Я спостерігаю за заявами кандидатів на посаді голови Консервативної партії, що означає автоматично обрання прем'єр-міністром за їх системою, то вони усі дуже чітко заявляють свою позицію по Україні", – заявила вона.

Кравчук додала, що українська делегація зустрічалася з британськими колегами під час останньої сесії ОБСЄ та в день відставки Бориса Джонсона.

"Нас попросили передати чіткий сигнал, що Велика Британія буде підтримувати Україну. Та незалежно від прізвища людини, яка очолює уряд. Це навіть не залежить від прізвища людини від партії влади. Бо партія влади буде мати підтримку опозиційної Лейбористської партії у голосуванні за ті чи інші закони, виділенні коштів. Тут немає якихось жодних сумнівів у подальшій підтримці України", – наголосила вона.

Від імені української делегації Кравчук ще раз подякувала Джонсону.

"Ми далі будемо сподіватися на лідерство Великої Британії у санкційних питаннях та воєнній допомозі", - зазначила вона.

Нагадаємо, нового прем'єр-міністра Великобританії буде оголошено 5 вересня. Наразі відомо про 11 кандидатів на посаду наступника Джонсона. Відсіювання кандидатів розпочнеться вже цього тижня – перше голосування відбудеться у середу.