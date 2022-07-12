НАСА опублікувало перше фото глибокого космосу, зроблене телескопом “Джеймс Вебб”

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (НАСА) опублікувало першу повнокольорову фотографію нашого Всесвіту, зроблену космічним телескопом "Джеймс Вебб".

На ній зображено масивне скупчення галактик SMACS 0723, але знімок унікальний також й тому, що на ньому можна розглянути те, що розташоване з іншого боку від скупчення, тобто за ним, пише BBC.

Під час прямого ефіру з Білого дому фото продемонстрували особисто президент США Джо Байден та адміністратор НАСА Білл Нельсон.

Фото: nasa.gov

Показаний Байденом знімок – лише одна зі зроблених телескопом фотографій. Інші оброблені зображення публіці офіційно представлять у вівторок, у прямому ефірі з Центру космічних польотів Годдарда під Вашингтоном.

Як уточнюється на сайті NASA, знімки, що демонструють “усю міць” інфрачервоної обсерваторії "Джеймс Вебб", викладатимуть у мережу один за одним протягом двох годин, роз'яснюючи паралельно яке значення для науки має кожна фотографія.

“Знімок, що опублікували першим, унікальний тим, що на ньому зазняли те, здавалося б, є неможливим. Скупчення галактик SMACS 0723 має таку неймовірну масу, що його гравітація спотворює світло зірок, розташованих за ним, змушуючи їх огинати масивний об'єкт і даючи таким чином можливість побачити те, що приховано на іншому боці (і що б бачити ми не повинні були)”, – зазначає видання.

Цей ефект, відомий фізикам як “гравітаційне лінзування”, є одним із наслідків загальної теорії відносності Ейнштейна, який передбачили ще у 1912-му. Виявити гравітаційну лінзу експериментально вченим вдалося лише у 1979 році.

Як очікується на нових знімаках покажуть такі об’єкти:

туманність Кіля – одну з найбільших і найяскравіших на зоряному небі, в однойменному південному сузір'ї (Кіль),

WASP-96 b – гігантську екзопланету з періодом обертання 3,4 земних дні,

туманність Південне кільце – хмару газу, що розширюється, яка утворилася навколо вмираючої зірки, діаметром майже 0,5 світлового року,

Квінтет Стефана – компактну групу галактик у сузір'ї Пегаса (їх п'ять – звідси й назва), першу у своєму роді, відкриту астрономами ще 1787 року.

🎯 Target(s) acquired!



The targets of Webb’s first images have been announced: https://t.co/6BNlHANxTd



✨ SMACS 0723



✨ WASP-96b



✨ Southern Ring Nebula



✨ Stephan’s Quintet



✨ Carina Nebula



Tune in July 12 as we reveal Webb’s first images & #UnfoldTheUniverse. pic.twitter.com/TLP2LenkPF — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 8, 2022

“Космічний телескоп Джеймса Вебба є головною у світі обсерваторією космічної науки. Вебб розгадає таємниці в нашій Сонячній системі, загляне в далекі світи навколо інших зірок і дослідить таємничі структури та походження нашого Всесвіту та наше місце в ньому. Webb — це міжнародна програма, яку очолює NASA разом зі своїми партнерами ESA (Європейське космічне агентство) і CSA (Канадське космічне агентство)”, – зазначили у НАСА.

Нагадаємо, перший непілотований політ космічного корабля Orion до Місяця в рамках програми Artemis ("Артеміда") відбудеться у серпні цього року.