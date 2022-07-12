На саміті G20 Росія не отримала підтримки від жодної держави щодо своєї загарбницької війни в Україні, - Колонна

Глава МЗС Франції закликала усі країни G20 приєднатися до посилення продовольчої безпеки, а країни ОПЕК+ вжити заходів для зниження цін на газ і нафту.

На зустрічі міністрів закордонних справ G20 на Балі Росія не отримала підтримки від жодної держави щодо своєї загарбницької війни в Україні.

Про це заявила глава МЗС Франції Катрін Колонна, йдеться на сайті відомства.

Колонна у присутності російського міністра Лаврова нагадала, що саме Росія підриває свою легітимність як члена G20, доки вона грубо порушує фундаментальні принципи Статуту ООН і поки дії її армії "повертають її до найтемніших часів історії, часів зґвалтувань і масових страт".

"На Балі Росія не отримала підтримки від жодної країни щодо своєї загарбницької війні проти України. Переважна більшість країн G20, навпаки, закликала до негайного припинення цієї агресії, і більшість країн рішуче її засудили. Міністр закордонних справ росії залишив конференцію відразу після свого виступу і більше не повернувся. Його не було під час обговорення питань продовольчої та енергетичної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Глава французького МЗС підкреслила, що причиною загострення економічних розладів, з якими зіткнулася Європа і світ, є війна, а не санкції проти РФ.

За словами Колонни, Росія без жодних сумнівів використовувала зброю голоду в своїх інтересах, і про це свідчить триваюча досі блокада в Чорному морі та політика випаленої землі, яку провадить країна-агресор.

Міністерка закордонних справ Франції закликала усі країни G20 приєднатися до ініціативи FARM для посилення продовольчої безпеки. Країни ОПЕК+, на думку Колонни, мають вжити заходів для зниження цін на газ і нафту.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив перед колегами з країн G20 у межах міністерського саміту, що відбувся 7-8 липня на Балі. Кулеба підкреслив, що світ не має права дозволяти Росії шантажувати всіх високими цінами на енергоносії, голодом та погрозами безпеці.

За звершення саміту Держсекретар США Ентоні Блінкен та інші західні дипломати відмовилися сфотографуватися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.