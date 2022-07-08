Держсекретар США Ентоні Блінкен та інші західні дипломати відмовилися сфотографуватися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим для традиційного фото, яке завершує саміт G20.

Про це пише The Washington Post.

Зазначається, що Блінкен та деякі інші його європейські колеги взагалі відмовилися проводити зустрічі з Лавровим. Блінкен заявив: "До наших російських колег: Україна – не ваша країна. Її зерно – не ваше зерно. Чому ви блокуєте порти? Ви повинні дати зерну вийти".

Водночас Сергій Лавров не був присутній в залі під час онлайн-виступу міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби на саміті глав МЗС країн G20, повідомляє AFP.

Ба більше, міністр закордонних справ РФ достроково залишає міністерську зустріч G20 на Балі, інформує Spiegel. Він не братиме участі в офіційній трапезі та у робочій сесії в другій половині дня.

Фото: EPA/UPG

За словами речниці МЗС Росії Марії Захарової, Лавров проведе двосторонні переговори, потім звертається до преси і їде.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, учора на Балі стартувала зустріч голів МЗС країн G20. 7-8 липня проходить лише міністерська зустріч, а саміт лідерів країн G20 запланований на листопад. Питання, чи приїде президент РФ Володимир Путін, лишається відкритим.