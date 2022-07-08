Владислав Атрошенко: «Уряд вже виділив Чернігівській області 250 млн на відновлення. Краще, ніж нічого. Але потрібні мільярди»
Владислав Атрошенко: «Уряд вже виділив Чернігівській області 250 млн на відновлення. Краще, ніж нічого. Але потрібні мільярди»
Відставка Бориса Джонсона. Далі буде – для британців та України
Відставка Бориса Джонсона. Далі буде – для британців та України
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
На Буковині працівники локомотивного депо і житель викрали з Укрзалізниці 27 тонн пального
На Буковині працівники локомотивного депо і житель викрали з Укрзалізниці 27 тонн пального
Польща не для всіх: навіщо Варшава обмежує виплати біженцям з України
Польща не для всіх: навіщо Варшава обмежує виплати біженцям з України
На Харківщині п'яні окупанти намагалися вантажівкою проїхатися зруйнованим мостом
На Харківщині п'яні окупанти намагалися вантажівкою проїхатися зруйнованим мостом
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Шляхами війни
Шляхами війни
​У Сєвєродонецьку з’явилися партизани: містом розклеєні послання до Кадирова
​У Сєвєродонецьку з’явилися партизани: містом розклеєні послання до Кадирова
ГоловнаПолітика

Блінкен і західні дипломати відмовились фотографуватися з Лавровим на G20

Міністр закордонних справ РФ достроково залишить міністерську зустріч.

Держсекретар США Ентоні Блінкен та інші західні дипломати відмовилися сфотографуватися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим для традиційного фото, яке завершує саміт G20.

Про це пише The Washington Post.

Зазначається, що Блінкен та деякі інші його європейські колеги взагалі відмовилися проводити зустрічі з Лавровим. Блінкен заявив: "До наших російських колег: Україна – не ваша країна. Її зерно – не ваше зерно. Чому ви блокуєте порти? Ви повинні дати зерну вийти". 

Водночас Сергій Лавров не був присутній в залі під час онлайн-виступу міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби на саміті глав МЗС країн G20, повідомляє AFP.

Ба більше, міністр закордонних справ РФ достроково залишає міністерську зустріч G20 на Балі, інформує Spiegel. Він не братиме участі в офіційній трапезі та у робочій сесії в другій половині дня.

Фото: EPA/UPG

За словами речниці МЗС Росії Марії Захарової, Лавров проведе двосторонні переговори, потім звертається до преси і їде.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, учора на Балі стартувала зустріч голів МЗС країн G20. 7-8 липня проходить лише міністерська зустріч, а саміт лідерів країн G20 запланований на листопад. Питання, чи приїде президент РФ Володимир Путін, лишається відкритим.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також