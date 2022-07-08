Мер Чернігова звернувся до Зеленського: "Ваші підлеглі намагаються усунути мене від управління містом та поставити свою людину"

Мер Чернігова Владислав Атрошенко вважає, що його намагаються усунути від управління містом призначивши військову адміністрацію.

У публічному зверненні до президента, оприлюдненому у фейсбуці, Атрошенко сказав, що підлеглі Володимира Зеленського хочуть забрати в нього повноваження міського голови. Він заявив, що "мене, міського голову, ваші підлеглі намагаються усунути від управління містом та поставити свою людину шляхом призначення військової адміністрації в Чернігові. Причина проста: їм заважає мер, якого підтримали майже 80% виборців і який говорить правду та захищає інтереси чернігівців, а не чиновників".

"У хід йдуть усі засоби: заборона візитів за кордон за коштами на відновлення міста, «привіти» через силовиків, інформаційні атаки, блокування роботи та багато іншого. Але всі ці дії шкодять, перш за все, Чернігову та Україні", – сказав він.

Атрошенко звернувся до президента з проханням втрутитися в ситуацію та зупинити "політичну атаку окремих підлеглих".

"Центральна та місцева влада мають працювати разом проти ворога, а не один проти одного. Цього вимагає суспільство. Цього потребує країна. Чернігівці чекають на Ваше неупереджене та зважене рішення. Чекають, що Ви будете з людьми. Як це було завжди. І особливо на початку війни. Коли залишилися Ви, збройні сили та український народ", – підсумував він.

Нагадаємо, у червні Атрошенко прямував у польське місто Ряшів для підписання угоди про партнерство між містами. Але на пропускному пункті "Краковець" йому видали рішення про відмову в перетині державного кордону, що мер Чернігова назвав "політичними ігрищами" Офісу президента.

На початку липні меру Атрошенку заборонили виїзд за кордон на міжнародну конференцію з відновлення України, що відбувалась у швейцарському Лугано.

2 липня заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що мери, які "обурюються, що їх не випускають за кордон", мають зрозуміти сигнал. "Для тих для кого сигнал не зрозумілий знайдуться інші шляхи, як допомогти громадам і містам. Без вас". Цю заяву було зроблено після повідомлення Атрошенка про заборону робочої поїздки в Лугано.

Докладно про конфлікт читайте в інтервʼю Атрошенком "Уряд вже виділив Чернігівській області 250 млн на відновлення. Краще, ніж нічого. Але потрібні мільярди" на LB. ua.