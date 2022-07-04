Ворог щоденно відкриває вогонь по Чернігівщині та Сумщині, – ДПСУ

Наразі російські загарбники не готують наступ із Білорусі, а також – на Чернігівщині та Сумщині. Ситуація на кордоні з Молдовою у сегменті Придністров’я теж залишається без змін.

Про це на брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає кореспондент LB.ua.

"Щодо кордону з Білоруссю, то суттєвих змін характеру діяльності збройних сил ми на цей час не відмічаємо. Це підтверджують ЗСУ. Ознак формування наступальних угрупувань не виявлено. Підрозділи збройних сил Республіки Білорусь на ротаційній основі продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-української ділянки кордону в межах Брестської та Гомельської областей", – сказав він.

Фіксуються інженерні роботи та облаштування на кордоні з Білоруссю. А також активне використання засобів радіолокаційної боротьби.

Ситуація на кордоні з Молдовою у сегменті Придністров’я залишається без змін.

"Разом з іншими складовими сектору безпеки та оборони ми продовжуємо посилено нести службу. Проводяться усі необхідні заходи для несення служби нашими військовослужбовцями та інженерно-технічне облаштування. Вживаються заходи для недопущення провокацій на цьому напрямку та будь-яких нестандартних ситуацій", – розповів Демченко.

На кордонах Чернігівської та Сумської областей ворог продовжує утримувати окремі підрозділи в районах Брянської та Курської областей.

"Це робиться для демонстрації присутності та сковування дій підрозділів сил оборони України. Однак, як і на кордоні з Білоруссю, ми не фіксуємо формування ворогом ударних угрупувань на цьому напрямку", –пояснив речник ДПСУ.

Він також наголосив, що при цьому противник щоденно відкриває вогонь по Чернігівщині та особливо Сумщині.

"Використовує артилерію, міномети, стрілецьку зброю. Також продовжуються випадки скидання вибухових предметів з безпілотників. Лише за тиждень було понад 100 обстрілів цих територій", –зазначив Демченко.

Нагадаємо, в Білорусі продовжили терміни мобілізаційних навчань до 9 липня. Лукашенко заявляє, що Білорусь "намагаються втягнути у війну" в Україні, але армія нападати не збирається. Водночас він погрожує відповіддю в разі ударів. Лукашенко також заявив про "єдину армію з Росією".

За даними української розвідки, у Білорусі на кордоні з Україною перебувають сім батальйонів місцевих збройних сил. Загроза вторгнення білоруської армії на територію України, з військової точки зору, зберігається. Однак зараз прямий військовий наступ з Білорусі малоймовірний. Тому через загрозу проникнення ДРГ з Білорусі в Україні посилили блокпости.