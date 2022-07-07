Верховна Рада найближчими днями проголосує за призначення нової міністерки соцполітики. Чинною головою Міністерства соцполітики Лазебною «давно невдоволені». Новою міністеркою стане керівниця Департаменту соціальної політики та охорони здоров'я Офісу Президента України Оксана Жолнович.

Про це LB повідомили декілька джерел у парламенті.

«На одному з найближчих засідань буде голосування за призначення Оксани Жолнович очільницею Міністерства соцполітики. Це буде найближчими днями», - повідомив співрозмовник.

Ще один депутат наголосив, що у партійному чаті «Слуги народу» вже розсилають біографію керівниці департаменту соцполітики та охорони здоров'я в ОП та презентацію майбутньої очільниці міністерства щодо подальших дій на посаді.

«Мариною Лазебною (очолює Мінсоц з 4 березня 2020 року) давно невдоволені. Тому її звільнення було лише питанням часу», - пояснив ще один народний обранець.

Нагадаємо, нині Кабмін визначився з кандидатурою уповноваженого з питань переселенців, а також погодив призначення нового очільника Чернівецької ОВА.