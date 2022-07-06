Порошенко в ефірі Sky TG24 закликав прискорити сьомий пакет санкцій проти Росії та постачання зброї до України

Петро Порошенко в ефірі італійського телеканалу Sky TG24 заявив, що потрібно прискорити ухвалення сьомого пакета санкцій проти Росії та постачання зброї до України. Порошенко наголосив – ситуація на сході України складна і потребує негайних рішень. Він також закликав країни-члени НАТО ухвалити закони про ленд-ліз для нашої держави.

«Ця війна – це війна дронів, війна артилерії, війна боєприпасів. А тому знов і знов мушу повертатися до цієї теми, до теми лінд-лізу, до постачання Україні всього необхідного, від продовольства до боєприпасів. Адже це самі ті інструменти, якими ми можемо перемогти у цій війні», – сказав Порошенко.

Він нагадав, що на Донбасі йдуть

«Йдеться про ті міста, які ми у 2014 році одного разу вже звільняли. Інша загроза йде також з боку білоруського кордону. Якщо зараз ми маємо 2 тисячі кілометрів лінії фронту, то це може перетворитися на 4 тисячі кілометрів. Так само, як це вже було 24 лютого. І саме тому нам потрібно діяти швидше і щодо санкцій, і щодо зброї, і артилерійських систем, і щодо протиповітряних ракет, і щодо винищувачів. Адже саме від цього залежить і безпека Європи», – наголошує п’ятий Президент.

Порошенко також подякував італійському уряду та дипломатам за сприяння в отриманні експортної ліцензії для партії бронемашин. «Роль Італії є визначальною. Хотів би поінформувати італійських глядачів про безпрецедентний крок з вашого боку. Італія видала експортну ліцензію на постачання Україні 11 бронемашин. Сучасних бронемашин. І все це – для приватної волонтерської структури, мого благодійного фонду, який зараз забезпечує передачу цих 11 бойових машин прямо для потреб українських Збройних сил, на підставі сертифікату, виданого нашим Міністерством оборони. І я справді хочу щиро подякувати за це як італійському виробникові, так і послу Італії в Києві. Він разом з італійським урядом відіграли справді важливу роль у цьому», – зазначив Порошенко.

«Якщо ми не зупинимо Путіна в Україні, йтиметься вже про необхідність його зупиняти десь в іншому місці, на території якоїсь країни НАТО. Тому йдеться не стільки про допомогу Україні, а про інвестицію у вашу власну безпеку. Дуже вдячний за те, що всі італійці розуміють це», – резюмував Порошенко.

Як відомо, партія з 11 нових бронемашин MLS SHIELD італійського виробництва буде поставлена у Десантно-штурмові війська України. Це перший випадок, коли нову бойову бронетехніку продають волонтерам і благодійникам, повідомив Порошенко.