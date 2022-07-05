Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Заарештовано активи українського банку і компанії, що спонсорували агресію Росії
Заарештовано активи українського банку і компанії, що спонсорували агресію Росії
Київські митники вилучили бронежилетів на 3 млн гривень
Київські митники вилучили бронежилетів на 3 млн гривень
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
Заяви полонених бійців з Азовсталі здійснені під тиском, – дружина бійця підрозділу "Ведмеді" Кравцова
Заяви полонених бійців з Азовсталі здійснені під тиском, – дружина бійця підрозділу "Ведмеді" Кравцова
У тимчасово окупованому Донецьку горять об'єкти залізничної інфраструктури
У тимчасово окупованому Донецьку горять об'єкти залізничної інфраструктури
Путін, можливо, натякав на те, що російські війська мають взяти оперативну паузу, – ISW
Путін, можливо, натякав на те, що російські війська мають взяти оперативну паузу, – ISW
ГоловнаСвіт

Великобританія надасть Україні 10 САУ, - Джонсон

Також Україна отримає інші боєприпаси.

Великобританія надасть Україні 10 САУ, - Джонсон
Фото: ОПУ

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у своїй розмові з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв, що Україна отримає новітнє військове обладнання, включаючи 10 самохідних артилерійських установок. 

Про це повідомила пресслужба уряду Великобританії.

Також він пообіцяв передати вільнобарражуючі боєприпаси (т. зв. дрони-камікадзе), які надійдуть найближчими днями та тижнями.

Джонсон також повідомив, що важливо якнайшвидше вивезти зерно з України, і Великобританія продовжує тісно співпрацювати з партнерами щодо наступних кроків і готова допомогти будь-яким можливим способом.

Також сторони обговорили справи українських бійців британського походження, які були захоплені російськими військами в останні тижні.

Крім того, Джонсон повідомив, що Великобританія попросила організаторів Євробачення-2023 розглянути пропозиції України щодо проведення заходу.

Нагадаємо, Шотландія та Вельс нададуть Україні військову допомогу на 100 млн фунтів (3 585 822 451 грн). Також вони приймуть у себе 9 000 українських вимушено переміщених осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також