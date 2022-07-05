Великобританія надасть Україні 10 САУ, - Джонсон

Також Україна отримає інші боєприпаси.

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у своїй розмові з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв, що Україна отримає новітнє військове обладнання, включаючи 10 самохідних артилерійських установок.

Про це повідомила пресслужба уряду Великобританії.

Також він пообіцяв передати вільнобарражуючі боєприпаси (т. зв. дрони-камікадзе), які надійдуть найближчими днями та тижнями.

Джонсон також повідомив, що важливо якнайшвидше вивезти зерно з України, і Великобританія продовжує тісно співпрацювати з партнерами щодо наступних кроків і готова допомогти будь-яким можливим способом.

Також сторони обговорили справи українських бійців британського походження, які були захоплені російськими військами в останні тижні.

Крім того, Джонсон повідомив, що Великобританія попросила організаторів Євробачення-2023 розглянути пропозиції України щодо проведення заходу.

Нагадаємо, Шотландія та Вельс нададуть Україні військову допомогу на 100 млн фунтів (3 585 822 451 грн). Також вони приймуть у себе 9 000 українських вимушено переміщених осіб.