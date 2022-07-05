Шотландія та Вельс виділять Україні військову допомогу на 100 млн фунтів

Вони готові також розмістити в себе тисячі вимушено переміщених осіб.

Шотландія та Вельс нададуть Україні військову допомогу на 100 млн фунтів (3 585 822 451 грн). Також вони приймуть у себе 9 000 українських вимушено переміщених осіб.

Про це премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив у твіттері.

Уряд Вельсу виділить 35 млн фунтів, а валлійські родини розмістять 3000 переселенців. 65 млн фунтів обіцяє Шотландія. Вона також розмістить 6 000 українців, які рятуються від війни.

"Добре спілкуватися з Марком Дракефордом (перший міністр Вельсу. – Ред.) просто зараз про те, як ми можемо продовжувати працювати разом проти російської агресії", – написав Джонсон.

I've just spoken to @NicolaSturgeon to herald the success of UK collaboration supporting Ukraine.



I thanked the @ScotGov’s £65 million contribution in upping UK’s military aid to Ukraine to £2.3 billion & efforts to help house 6,000 Ukrainian refugees.



Thank you, Scotland. — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 4, 2022

Нагадаємо, у березні Шотландія та Вельс повідомили, що готові прийняти 4000 українських ВПО за програмою "Homes for Ukraine". Ця програма передбачає, що біженці можуть домовитись про розміщення з фізичними чи юридичними особами, але Сполучене Королівство участі в процесі не братиме.