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Шотландія та Вельс виділять Україні військову допомогу на 100 млн фунтів

Вони готові також розмістити в себе тисячі вимушено переміщених осіб. 

Шотландія та Вельс виділять Україні військову допомогу на 100 млн фунтів
Фото: EPA/UPG

Шотландія та Вельс нададуть Україні військову допомогу на 100 млн фунтів (3 585 822 451 грн). Також вони приймуть у себе 9 000 українських вимушено переміщених осіб.

Про це премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив у твіттері.

Уряд Вельсу виділить 35 млн фунтів, а валлійські родини розмістять 3000 переселенців. 65 млн фунтів обіцяє Шотландія. Вона також розмістить 6 000 українців, які рятуються від війни. 

"Добре спілкуватися з Марком Дракефордом (перший міністр Вельсу. – Ред.) просто зараз про те, як ми можемо продовжувати працювати разом проти російської агресії", – написав Джонсон.

Нагадаємо, у березні Шотландія та Вельс повідомили, що готові прийняти 4000 українських ВПО за програмою "Homes for Ukraine". Ця програма передбачає, що біженці можуть домовитись про розміщення з фізичними чи юридичними особами, але Сполучене Королівство участі в процесі не братиме.

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