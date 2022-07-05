Поліція затримала підозрюваного у стрілянині у Гайленд-Парку, кількість постраждалих зросла

Поліція затримала підозрюваного у стрілянині на параді до Дня незалежності 4 липня в американському містечку Гайленд-Парку, штат Іллінойс.

Про це пише Reuters.

Також стало відомо, що кількість поранених осіб зросла до понад 36.

"Поліція підтвердила, що затримала 22-річного Роберта Е. Крімо – мешканця району. Згідно з відео, зробленим чиказьким філіалом ABC News, видно, як поліцейські оточують автомобіль, а потім чоловік виходить із автомобіля з піднятими руками”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок стрілянини на параді до Дня незалежності 4 липня у передмісті Чикаго загинуло 6 людей. Всі загиблі – дорослі.

П'ятеро людей, які загинули під час стрілянини, померли на місці події, ще одна людина померла після транспортації до місцевої лікарні.

Вік постраждалих від 8 до 85 років, повідомили медики.