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Ми не можемо скласти зброю, бо інакше – зникнемо, – Зеленський

Національною ідеєю України є мир, який вона втратила після нападу РФ ще 2014 року. 

Ми не можемо скласти зброю, бо інакше – зникнемо, – Зеленський
Фото: ОПУ

Українці не можуть скласти зброю, бо інакше зникнуть. Росія стріляє для знищення, Україна – для виживання.

Однак мир є національною ідеєю України, заявив президент Володимир Зеленський у спілкуванні зі студентами й викладачами японського Університету Тойо.

Президент відзначив, що необхідно знайти відповіді на низку запитань: яким буде наш світ, чи домінуватиме в ньому право сили, чи сила права? Яким буде майбутнє ООН та інших організацій? Чи лишатимуться вони забюрократизованими інституціями з закритим клубом обраних, як Радбез ООН? Чи вони будуть переформатовані на ефективні інституції, здатні запобігати війнам?

"Головна мета України – мир. Мир, який є для вас звичним, який був звичним і для нас. Але все змінилось у 2014 році, коли Росія анексувала Крим і почала бойові дії на сході України. І 24 лютого 22 року, коли агресія поширилась на південь, північ, центр, захід, коли повномасштабна війна, немов цунамі, накрила всю Україну", – заявив президент. 

Він закликав цінувати мир, берегти і захищати його та не зраджувати. 

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