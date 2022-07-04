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Просування військ можуть коментувати тільки військові, - ОК "Південь"

Інформація ЗМІ про те, що ЗСУ перебувають за кілометр від Херсона, не відповідає дійсності та шкодить військовій операції.

Просування військ можуть коментувати тільки військові, - ОК "Південь"
Начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Інформація про те, що захисники україни перебувають за кілометр від околиць Херсона, яку поширили низка ЗМІ, не відповідає дійсності та шкодить військовій операції.

Про це повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає "Інтерфакс-Україна".

Вона наголосила, що коментувати просування ЗСУ можуть лице офіційно військовослужбовці.

"Просування військ можуть коментувати тільки військові. Будь-які аналітики, депутати, інші політичні і просто активні діячі наразі тільки шкодять подібними заявами і проголошенням такої інформації. По-перше, вона не відповідає дійсності, по-друге, вона дезорієнтує наших людей, місцеве населення, вона шкодить не лише військовій операції, а й іміджу тих, хто це заявляє", – сказала Гуменюк.

Раніше видання The Economist повідомило з посиланням на офіцера військової розвідки, що "передові частини зараз перебувають у межах досяжності снайперів (приблизно за кілометр) від околиць Херсона". Це повідомлення передали ЗМІ, а також поширили деякі політики.

Нагадаємо, Міноборони закликає не поширювати в соцмережах деталі військових операцій ЗСУ і наголошує, що інформацію про звільнення чи втрату населеного пункту повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

Раніше Центр протидії дезінформації також пояснив, як підвищити "інформаційний імунітет". Зокрема, необхідно не реагувати на занадто емоційні повідомлення та не поширювати неперевірену інформацію.

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