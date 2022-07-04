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Росія запускає по Україні ракети, призначені для ядерних ударів, – Буданов

Ракетна загроза з боку РФ наразі актуальна.

Росія запускає по Україні ракети, призначені для ядерних ударів, – Буданов
Ту-22М3 з підвішеною крилатою ракетою Х-22
Фото: wikipedia.org

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов стверджує, що РФ для обстрілу території України використовує старі радянські ракети Х-22, які призначені для завдання ядерних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Це не просто старі радянські ракети Х-22, це ракета, яка була призначена для нанесення ядерних ударів. Тому у неї показник точності плюс-мінус кілометр – це взагалі було нормально. Вона призначена для нанесення ядерних ударів, а вони стріляють звичайною боєголовкою", – заявив він.

Буданов додав, що з цієї причини "ракети Х-22 не мають тієї точності, яку хотіли б мати".

Нагадаємо, на думку Кирила Буданова, Росія активізувала останнім часом використання ракет не через захоплення ЗСУ острова Зміїний, а через зміну керівника війни в Україні.

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