Росія запускає по Україні ракети, призначені для ядерних ударів, – Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов стверджує, що РФ для обстрілу території України використовує старі радянські ракети Х-22, які призначені для завдання ядерних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Це не просто старі радянські ракети Х-22, це ракета, яка була призначена для нанесення ядерних ударів. Тому у неї показник точності плюс-мінус кілометр – це взагалі було нормально. Вона призначена для нанесення ядерних ударів, а вони стріляють звичайною боєголовкою", – заявив він.

Буданов додав, що з цієї причини "ракети Х-22 не мають тієї точності, яку хотіли б мати".

Нагадаємо, на думку Кирила Буданова, Росія активізувала останнім часом використання ракет не через захоплення ЗСУ острова Зміїний, а через зміну керівника війни в Україні.