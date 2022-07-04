Маріупольці змушені з ранку долати кілометри, аби потрапити в черги в пунктах набору води.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Якщо пощастить набрати. Воду збирають скрізь, включаючи каналізаційні колодці, де з’явилась вода після експериментів з водопостачанням”, – написав він.

Андрющенко додав, що вода мінімально допустимої якості в місті недоступна. Маріуполь потребує термінового зовнішнього втручання задля подалання водяної кризи.

Нагадаємо, за даними Петра Андрющенка, доступ до водопостачання мають лише 1,35% будинків і, відповідно, до 5% населення, що мешкає в місті зараз.