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У Маріуполі недоступна вода мінімально допустимої якості

Водяна криза у місті посилюється.

У Маріуполі недоступна вода мінімально допустимої якості
Скріншот відео
Фото: Петро Андрющенко у Telegram

Маріупольці змушені з ранку долати кілометри, аби потрапити в черги в пунктах набору води.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Якщо пощастить набрати. Воду збирають скрізь, включаючи каналізаційні колодці, де з’явилась вода після експериментів з водопостачанням”, – написав він.

Андрющенко додав, що вода мінімально допустимої якості в місті недоступна. Маріуполь потребує термінового зовнішнього втручання задля подалання водяної кризи.

Нагадаємо, за даними Петра Андрющенка, доступ до водопостачання мають лише 1,35% будинків і, відповідно, до 5% населення, що мешкає в місті зараз.

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