«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
Міноборони показало, як воюють проти росіян Panzerhaubitze 2000
Міноборони показало, як воюють проти росіян Panzerhaubitze 2000
Залужний показав, як "байрактар" знищив майно росіян на Зміїному
Залужний показав, як "байрактар" знищив майно росіян на Зміїному
Росіяни скинули на острів Зміїний фосфорні бомби, - Залужний
Росіяни скинули на острів Зміїний фосфорні бомби, - Залужний
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Росіяни, ймовірно, заблоковані на південно-східній околиці Лисичанська, - британська розвідка
Росіяни, ймовірно, заблоковані на південно-східній околиці Лисичанська, - британська розвідка
СБУ виявила зловмисників, які допомагали українцям тікати від мобілізації
СБУ виявила зловмисників, які допомагали українцям тікати від мобілізації
ГоловнаСуспільствоВійна

Доступ до водопостачання мають до 5% населення Маріуполя, - Андрющенко

Питна вода залишається проблемою номер один у Маріуполі. 

Доступ до водопостачання мають до 5% населення Маріуполя, - Андрющенко
Фото: /t.me/andriyshTime

У тимчасово окупованому Росією Маріуполі питна вода майже недоступна, навіть низької якості.  

Про це повідомив радник очільника Маріуполя Петро Андрющенко.

“Якщо прийняти на віру (а це точно не варто), то окупанти приєднали до водопостачання 502 будинки, включно з приватними”, - повідомив Андрющенко. 

Він додав, що в Маріуполі обліковується 2 280 багатоквартирних будинків та 48 тис. приватних (загалом 50 280).

З них мають пошкодження понад 40% - 1368 багатоповерхівок та 12 тис. приватних домівок. 

Таким чином, відносно вцілілих будинків, де мешкають люди в Маріуполі, нараховується близько 36 912. 

Отже, доступ до водопостачання мають лише 1,35 відсотка будинків і, відповідно, до 5 відсотків населення, що мешкає в місті на зараз.

Нагадаємо, окупанти взяли в заручники та тримають у своїх "в'язницях" понад 10 тис. мешканців окупованого та зруйнованого Росією Маріуполя. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також