Доступ до водопостачання мають до 5% населення Маріуполя, - Андрющенко

Питна вода залишається проблемою номер один у Маріуполі.

У тимчасово окупованому Росією Маріуполі питна вода майже недоступна, навіть низької якості.

Про це повідомив радник очільника Маріуполя Петро Андрющенко.

“Якщо прийняти на віру (а це точно не варто), то окупанти приєднали до водопостачання 502 будинки, включно з приватними”, - повідомив Андрющенко.

Він додав, що в Маріуполі обліковується 2 280 багатоквартирних будинків та 48 тис. приватних (загалом 50 280).

З них мають пошкодження понад 40% - 1368 багатоповерхівок та 12 тис. приватних домівок.

Таким чином, відносно вцілілих будинків, де мешкають люди в Маріуполі, нараховується близько 36 912.

Отже, доступ до водопостачання мають лише 1,35 відсотка будинків і, відповідно, до 5 відсотків населення, що мешкає в місті на зараз.

Нагадаємо, окупанти взяли в заручники та тримають у своїх "в'язницях" понад 10 тис. мешканців окупованого та зруйнованого Росією Маріуполя.