За червень лайфгарди врятували на пляжах Києва 9 людей

Офіційно пляжі в Києві не відкривались.

Рятувальники столичного КП “Плесо” врятували в червні 9 відпочивальників.

Про це повідомляє “Вечірній Київ”.

За перший місяць літа лайфгарди надавали домедичну допомогу 45 разів. Також вони провели 1 222 заходи освітньої діяльності.

Крім того, рятувальники в червні не допустили 972 випадки розпиття алкогольних напоїв біля водойм.

Рятувальники нагадали, що через можливі ракетні обстріли з боку агресора та дії ДРГ відвідувати пляжі в Києві небезпечно.

Також лайфгарди нагадали, що найчастіше тонуть люди в стані алкогольного сп‘яніння.

Нагадаємо, 29 червня максимальна температура повітря в Києві досягла 34,4 градуса за Цельсієм.