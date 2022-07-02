За червень лайфгарди врятували на пляжах Києва 9 людей

Рятувальники столичного КП “Плесо” врятували в червні 9 відпочивальників.
Про це повідомляє “Вечірній Київ”.
За перший місяць літа лайфгарди надавали домедичну допомогу 45 разів. Також вони провели 1 222 заходи освітньої діяльності.
Крім того, рятувальники в червні не допустили 972 випадки розпиття алкогольних напоїв біля водойм.
Рятувальники нагадали, що через можливі ракетні обстріли з боку агресора та дії ДРГ відвідувати пляжі в Києві небезпечно.
Також лайфгарди нагадали, що найчастіше тонуть люди в стані алкогольного сп‘яніння.
Нагадаємо, 29 червня максимальна температура повітря в Києві досягла 34,4 градуса за Цельсієм.