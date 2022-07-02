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За червень лайфгарди врятували на пляжах Києва 9 людей

Офіційно пляжі в Києві не відкривались.

За червень лайфгарди врятували на пляжах Києва 9 людей
Фото: КП "Плесо"

Рятувальники столичного КП “Плесо” врятували в червні 9 відпочивальників. 

Про це повідомляє “Вечірній Київ”.

За перший місяць літа лайфгарди надавали домедичну допомогу 45 разів. Також вони провели 1 222 заходи освітньої діяльності. 

Крім того, рятувальники в червні не допустили 972 випадки розпиття алкогольних напоїв біля водойм.

Рятувальники нагадали, що через можливі ракетні обстріли з боку агресора та дії ДРГ відвідувати пляжі в Києві небезпечно. 

Також лайфгарди нагадали, що найчастіше тонуть люди в стані алкогольного сп‘яніння.

Нагадаємо, 29 червня максимальна температура повітря в Києві досягла 34,4 градуса за Цельсієм.

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