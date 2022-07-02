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Остаточна кількість загиблих встановлюється, - Полтавська ОВА про трагедію в Кременчуці

27 червня 2022 року стало найтрагічнішим днем у сучасній історії Полтавщини.

Остаточна кількість загиблих встановлюється, - Полтавська ОВА про трагедію в Кременчуці
Фото: Полтавська ОВА

Рятувальники завершили пошукові роботи на місці ТЦ «Амстор» у Кременчуці (Полтавська область).

Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"О 13:25 рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого ТЦ «Амстор» у Кременчуці. Остаточна кількість загиблих встановлюється", - йдеться у повідомленні.

27 червня Росія завдала ракетного удару по торговому центру в місті Кременчук. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив 28 червня, що вже встановлено перші імена російських льотчиків, які вчинили цей злочин. Кількість жертв згодом зросла до 18. 36 людей вважаються зниклими безвісти.

Влада Кременчука прийняла рішення про збільшення матеріальної допомоги сім'ям загиблих в результаті ракетного удару по ТЦ "Амстор". 

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