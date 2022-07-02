Росія бʼє по житлових кварталах, щоб змусити Україну до переговорів, – Подоляк

Росія виробила нову тактику у війні проти України і бʼє по житлових кварталах, щоби схилити до переговорів.

Таку точку зору в інтервʼю "24 каналу" висловив радник голови Офісу президента, учасник перемовної делегації Михайло Подоляк.

"Це нова тактика Росії – бити по житлових кварталах і тиснути на західні політичні еліти, щоб примусити Україну сісти за стіл переговорів. Усе це не працюватиме", – зазначив він.

Подоляк додав, що для того, щоб зламати нову концепцію війни Росії, Україні треба не лише ППО, а і системи протиракетної оборони. За його словами, союзники передадуть ці системи.

Нагадаємо, у березні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна сама знайшла протиракетну оборону і була готова віддати останні гроші за неї, але західні партнери не ухвалювали відповідне рішення.

У липні речник Повітряних сил України пояснив, що наша протиповітряна оборона є саме протиповітярною, а не протиракетною. Тому системи ПРО (протиракетної оборони) є вкрай необхідними Україні. Для збиття ракет мають використовуватися інші ракети, які переважають їх у технічних характеристках.