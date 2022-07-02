Поблизу Токмака четверо окупантів загинули в сутичці між собою

На тимчасово окупованих територіях збільшується кількість сутичок між окупантами. Причиною стають міжетнічні конфлікти та розподіл награбованого майна. Під впливом алкогольного та наркотичного сп’яніння учасники конфліктів зі зброєю захищають награбоване.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

Збройна сутичка, за їхніми даними, відбулася поблизу населеного пункту Токмак.

Очевидці повідомляють, що словесний конфлікт між російськими окупантами переріс у збройну сутичку. У результаті загинуло 4 окупантів. Ще 10 – отримали поранення.

Нагадаємо, що під час зачистки селища Потьомкіне, що на Херсонщині, військовослужбовці 60 окремої піхотної бригади ЗСУ знайшли в речах мертвих окупантів цінні речі, які вони силоміць відібрали в українських громадян.

Також ГУР МО перехопило розмову, у якій загарбник розповідає, як він із командирами грабував оселі на окупованих територіях. Окупант у телефонній розмові розповів, як вкрав в української родини телевізор.