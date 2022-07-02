Уночі ворог обстріляв Чернігівщину і вдарив по Харкову, – зведення військових адміністрацій

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Черкащині, Одещині, Полтавщині, Сумщині, Житомирщині та Київщині.

У Чернігівській області вночі росіяни вчинили мінометний обстріл території біля села Бучки і артилерійський обстріл території біля села Грем’яч Новгород-Сіверської громади. У Харкові близько 4 ранку ворог вдарив по Немишлянському району, за попередніми даними, постраждалих немає, йдеться у зведенні ОВА.

По області за добу обстрілювали Харківський, Лозівський, Чугуївський, Ізюмський райони. Вчора ввечері окупанти вдарили по Харківському району, с. Вільхівка, горів дачний будинок. Постраждалих немає. Також вчора ввечері в м. Дергачі через обстріл горів частково дах та будинок. Загалом за добу по області 3 поранених.

Упродовж минулої доби окупанти відкривали вогонь зі всіх наявних видів озброєння по Привіллю, Лисичанську, Вовчоярівці, Золотарівці, Лоскутівці, Верхньокам’янці, Білогорівці на Луганщині. Багато руйнувань. Загиблих та поранених немає. Інформація оновлюється.

На Донеччині за добу – 6 ракетних обстрілів: Бахмут (3), Воздвиженка, Желанне, Часів Яр. Крім того, по всій лінії фронту ворогом застосовувалася стрілецька зброя, артилерія, авіація, РСЗВ "Град", "Смерч", "Ураган". Обстріляні Бахмут (житловий сектор, торговий центр "Україна»", школа); Авдіївка (житловий сектор, залізничний переїзд, гаражний кооператив, дачний кооператив); Слов'янськ (житловий сектор) та низка населених пунктів, серед яких смт. Північне, смт. Південне, Олександрівка та інші. Пошкоджено 52 об’єкти. За добу – 3 загиблих, 11 поранених цивільних (серед них – 11-річна дитина).

У Миколаєві зранку були вибухи. Інформація стосовно наслідків уточнюється. У Березнегуватській громаді продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Дані про наявність потерпілих зʼясовуються.

В Херсонській області ситуація критична: багато населених пунктів без води і світла, виїзджати та в’їзджати в села не має можливості. Без шкіл і дитсадків, лікарень, доріг, а також з пошкодженими будинкам і замінованими полями – такі наслідки несуть бойові дії жителям більшої частини Херсонщини.

Нагадаємо, на Луганщині 1 липня ЗСУ відбили два ворожих наступи. Окупанти намагались виявити слабкі місця в обороні Лисичанська.