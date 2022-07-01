Головне за день. П’ятниця, 1 липня

Жалоба за загиблими на Одещині, бомбардування Зміїного, два президенти у Верховній Раді та завершення битви за борщ. Яким запам’ятається 128-й день повномасштабної війни.

Не встигла Україна опам’ятатися після ракетного удару по ТРЦ в Кременчуці, як російська ракета спричинила загибель 21 людини в Білгород-Дністровському районі Одеської області. У зв'язку з трагедією 2 липня на Одещині оголошено днем жалоби за загиблими.

"Російська держава, розпочавши війну в Україні, стала найбільшою терористичною організацією світу. У зв'язку з трагедією, яка сталася через нічний ракетний удар літаками стратегічної авіації у Білгород-Дністровському районі Одеської області i призвела до загибелі людей, 2 липня 2022 року оголошено в області днем жалоби за загиблими", - йдеться в повідомленні Одеської міськради.

Міністерка охорони здоров'я Молдови Алла Немеренко повідомила, що база відпочинку в Сергіївці на Одещині, яку обстріляли росіяни, належала Молдові і була призначена для реабілітації дітей з тяжкими захворюваннями.

Через пандемію коронавірусу центр був тимчасово закритий, у ньому залишався мінімальний персонал.

"Сам Центр від обстрілу серйозно не постраждав, були вибиті тільки вікна котельні. Але з жалем нам повідомили, що п'ятьох співробітників Центру поранено й один загинув. Усі вони проживали в будівлі, яка постраждала від обстрілу", – написала Алла Немеренко.

Окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах, зазначили в Генеральному штабі Збройних сил України.

У Чорному морі росіяни утримують у готовності два носії високоточної зброї.

На Лисичанському і Бахмутському напрямках окупанти обстрілюють зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Сидорове, Переїзне, Крива Лука, Маяки, Сіверськ, Привілля, Лисичанськ, Вовчоярівка, Золотарівка, Бахмут, Клинове, Кодема, Нью-Йорк, Новолуганське, Берестове, Лоскутівка, Покровське, Зайцеве, Травневе та Вершина. Ворожі авіаційні удари зафіксовано біля Клинового та Покровського.

Ворожу спробу розвідки боєм у напрямку Лисичанського желатинового заводу українські воїни успішно та грамотно відбили. Окупанти відійшли.

Детальніше про ситуацію на інших напрямках станом на 18.00 1 липня – в нашій новині.

Самолюбство росіян настільки постраждало після вимушеної втечі зі Зміїного, що сьогодні увечері пара літаків Су-30 ВКС ЗС РФ двічі завдала по острову, де вони нібито “завершили виконання завдань”, удару фосфорними бомбами.

“Керівництво збройних сил рф не дотримується навіть власних заяв, які декларують “жест доброї волі”, - повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами, літаки вилетіли на бомбардування Зміїного з території тимчасово окупованого Криму, з аеродрому Бельбек.

По Миколаєву російські війська за першу половину дня 1 липня випустили 12 ракет.

"Цілий дивізіон ракет прилетів – 12 штук. Нема жертв, нас святий Миколай береже. Частину збила ППО", – написав у telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Центр політичного життя сьогодні знову перемістився у будівлю під куполом. Під час пленарного засідання до Верховної Ради України звернулися Президент України Володимир Зеленський та Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Основною темою послання Зеленського була подальша євроінтеграція України.

Президентка Єврокомісії у зверненні до українських депутатів зазначила, що Європа стоятиме за Україну аж до самої перемоги над ворогом.

"Дуже хоробре покоління, вони мають бачення, бачать вільну Україну. Ви утримали свою державу, демократію, – вона жива і жвава. Коли я приїздила до Києва, я бачила, як у вас працював парламент навіть за найтяжчих часів, коли снаряди падали на Київ", – зазначила пані фон дер Ляєн.

У рамках парламентського засідання президент Володимир Зеленський, голова парламенту Руслан Стефанчук і премʼєр-міністр Денис Шмигаль підписали спільну заяву щодо стратегічної мети України – повноцінного членства в ЄС.

"Підписання цієї заяви має значення те саме, що і підписання заявки на вступ на пʼятий день війни. Ми йшли до кандидатства 115 днів. І шлях до членства не має тривати десятиліття", – наголосив Зеленський.

Парламент своєю чергою проголосував за низку євроінтеграційних законопроектів, а також призначив народного депутата Дмитра Лубінця новим Уповноваженим з прав людини.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів перше засідання Групи з питань міжнародних безпекових гарантій для України.

"Україна має вкрай негативний досвід безпекових запевнень у межах Будапештського меморандуму. Ми категорично відмовляємося його повторювати. Будапешта-2 не буде. Ми потребуємо ефективних гарантій для стримування майбутньої агресії з боку Росії – військових, політичних, дипломатичних, інституційних, фінансових тощо. Ці гарантії мають бути включені в юридично обов’язкові й належним чином ратифіковані міжнародні угоди з державами-гарантами", – зазначив Єрмак.

Що саме має увійти до цих гарантій – в нашій новині.

Директор Бюро економічної безпеки України (БЕБ) Вадим Мельник в інтерв'ю для "LB Live" повідомив, що росіяни почали цілеспрямовано знищувати підприємства в ключових галузях економіки України ще до початку повномасштабного вторгнення.

Детальніше – в новині та в інтерв’ю.

Петиція на сайті Кабінету міністрів про повернення до цифрового ефіру українських телеканалів "Еспресо", "5 канал" та "Прямий", яку було подано 18 квітня, набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Питання, чи буде реакція, а якщо так, то яка саме, цікавить не лише медійників та пошановувачів цих каналів.

Нагадаємо, 16 червня в Раді зареєстрували законопроєкт про відновлення мовлення "5 каналу", "Прямого" та "Еспресо".

Міжурядовий комітет з охорони нематеріальної культурної спадщини за зверненням Мінкультури і інформполітики України вніс елемент “Культура приготування українського борщу” до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони.

Про це повідомив очільник міністерства Олександр Ткаченко.

"Битва за борщ була розпочата ще до війни. І скільки б Маша Захарова не розповідала, що “книги з кулінарії заборонялися, а рецепт страви тримали в таємниці та забороняли готувати” і взагалі наш борщ – це “прояв екстремізму та нацизму”, цей “прояв екстремізму” тепер офіційно український, і офіційно під охороною ЮНЕСКО. Але ми із задоволенням будемо ділитися борщем і його рецептами зі всіма цивілізованими країнами. Та й з нецивілізованими теж, щоб у них було хоч щось світле, смачне та українське", – повідомив Ткаченко.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!