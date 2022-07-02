У Кривому Розі будують нові фортифікаційні лінії

У Кривому Розі зміцнюють та будують нові фортифікаційні лінії досить великого периметра.

Про це заявив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

“Ця робота, як і раніше, триває цілодобово”, - сказав він.

За його словами, ситуація у Кривому Розі ситуація є стабільною. Працює вся інфраструктура, місто продовжує посилено патрулюватись.

Нагадаємо, 28 червня російські загарбники завдали удару по території Криворізької ТЕС.

Як раніше повідомлялось, у Кривому Розі лише офіційно зареєстровано понад 48,5 тисячі переселенців, реальна цифра понад 60 тисяч.