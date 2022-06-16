В Кривий Ріг продовжують прибувати біженці, - Вілкул

За сьогодні місто прийняло ще 303 особи.

Загалом у Кривому Розі лише офіційно зареєстровано понад 48,5 тисячі переселенців, реальна цифра понад 60 тисяч.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Він додав, що сьогодні в місто 14 осіб евакуйовано з Апостолового та 23 особи, включаючи діток, вдалося евакуювати з фронтового села Білоусове Херсонської області.

“У Криворізькому районі ворог сьогодні обстріляв Велику Костромку Зеленодольської громади із ствольної артилерії. Пошкоджено чотири будинки, лінія електропередач. Слава Богу, постраждалих немає. У Широківському районі орки обстріляли пшеничне поле. Виникла пожежа на площі понад 100 гектарів. На лінії зіткнення ворог обстрілював із РСЗВ та ствольної артилерії райони населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Тополине, Князівка та інших”, - повідомив Вілкул.

Він зазначив, що продовжується розмінування територій - після вчорашніх обстрілів ліквідовано ще 36 касетних боєприпасів, що не розірвалися, і 3 цілих ракети від “Урагану”.

Нагадаємо, російські загарбники 16 червня двічі обстріляли Дніпропетровщину.