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Росіяни нині двічі обстріляли Дніпропетровщину, загорілися пшеничні поля, - ДСНС

Під обстріли потрапив Криворізький район.

Росіяни нині двічі обстріляли Дніпропетровщину, загорілися пшеничні поля, - ДСНС
Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області

Російські загарбники 16 червня двічі обстріляли Дніпропетровщину.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Під обстріли потрапив Зеленодольська та Широківська громади Криворізького району.

"У Зеленодольській громаді ніхто не постраждав. Є пошкоджені житлові будинки та електромережа. У Широківській громаді ворожі снаряди поцілили у поле з пшеницею. Зараз там пожежа значних масштабів", - розповіли рятувальники.

За даними ДСНС, площа посівів, які знищені вогнем, буде встановлена після ліквідації пожежі.

Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли область із "Ураганів", на щастя, обійшлося без потерпілих.

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