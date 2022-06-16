Росіяни нині двічі обстріляли Дніпропетровщину, загорілися пшеничні поля, - ДСНС

Російські загарбники 16 червня двічі обстріляли Дніпропетровщину.
Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.
Під обстріли потрапив Зеленодольська та Широківська громади Криворізького району.
"У Зеленодольській громаді ніхто не постраждав. Є пошкоджені житлові будинки та електромережа. У Широківській громаді ворожі снаряди поцілили у поле з пшеницею. Зараз там пожежа значних масштабів", - розповіли рятувальники.
За даними ДСНС, площа посівів, які знищені вогнем, буде встановлена після ліквідації пожежі.
Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли область із "Ураганів", на щастя, обійшлося без потерпілих.