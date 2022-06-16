Киянин з Протасового Яру. Памʼяті Романа Ратушного
Киянин з Протасового Яру. Памʼяті Романа Ратушного
Колиска соціалізму заборонена: хто в політику заїхав на партії Мороза?
Колиска соціалізму заборонена: хто в політику заїхав на партії Мороза?
​"Втекли трохи не до того лісу": окупанти гублять своїх людей, а поранені не отримують належного лікування, - розвідка
​"Втекли трохи не до того лісу": окупанти гублять своїх людей, а поранені не отримують належного лікування, - розвідка
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Бастіон НАТО. Як Польща готується до можливої російської агресії
Бастіон НАТО. Як Польща готується до можливої російської агресії
​На Заході допускають три сценарії розвитку війни РФ проти України, – CNN
​На Заході допускають три сценарії розвитку війни РФ проти України, – CNN
Мер міста Суми підтвердив інформацію про вибухи в місті
Мер міста Суми підтвердив інформацію про вибухи в місті
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ГоловнаСуспільствоПодії

​Кулеба попередив про перешкоди на шляху України до отримання статусу кандидата на членство в ЄС

Очільник українського МЗС поділився підсумками зустрічі очільників України, Франції, Німеччини, Італії та Румунії.

​Кулеба попередив про перешкоди на шляху України до отримання статусу кандидата на членство в ЄС
Фото: скріншот

Україна наблизилася до отримання статусу кандидата на членство у Євросоюзі. Але може очікувати на деякі перешкоди.

Таку думку висловив глава МЗС України Дмитро Кулеба, коментуючи підсумки сьогоднішньої зустрічі очільників України, Франції, Німеччини, Італії та Румунії.

"У порівнянні навіть з початком тижня ми сьогодні стали ближче до отримання статусу кандидата на членство в ЄС. Гостям подяка. Але ще не всі перешкоди подолано, не всі пастки обійдено. Рішення ухвалюється консенсусом, тому усі командно продовжуємо спокійно, зосереджено працювати на результат", - написав Кулеба у своєму Facebook.

Він також додав, що під час зустрічі сторони обговорили питання посилення санкцій проти держави-агресора.

"Гості отримали повні пакети напрацювань групи Андрій Єрмак - Майкл Макфол щодо подальших санкцій. Гості визнали, що деякі лідери в Європі відчувають "втому від санкцій", але особисто вони готові рухатися далі. Нові санкції будуть", - зауважив глава МЗСУ.

Під час зустрічі також обговорили проблему експорту українського зерна. Також українська сторона донесла важливість постачання більшої кількості озброєння для перемоги над РФ.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський провів у Маріїнському палаці офіційну зустріч із президентом Румунії Клаусом Йоганнісом, президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом і головою уряду Італії Маріо Драгі.

До цього вони побували в Ірпені, де побачили місця руйнувань, які залишили в місті російські окупанти.

Після розмови з українським президентом глави європейських держав виступили за "негайний" статус кандидата в ЄС для України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також