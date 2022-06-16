​Кулеба попередив про перешкоди на шляху України до отримання статусу кандидата на членство в ЄС

Україна наблизилася до отримання статусу кандидата на членство у Євросоюзі. Але може очікувати на деякі перешкоди.

Таку думку висловив глава МЗС України Дмитро Кулеба, коментуючи підсумки сьогоднішньої зустрічі очільників України, Франції, Німеччини, Італії та Румунії.

"У порівнянні навіть з початком тижня ми сьогодні стали ближче до отримання статусу кандидата на членство в ЄС. Гостям подяка. Але ще не всі перешкоди подолано, не всі пастки обійдено. Рішення ухвалюється консенсусом, тому усі командно продовжуємо спокійно, зосереджено працювати на результат", - написав Кулеба у своєму Facebook.

Він також додав, що під час зустрічі сторони обговорили питання посилення санкцій проти держави-агресора.

"Гості отримали повні пакети напрацювань групи Андрій Єрмак - Майкл Макфол щодо подальших санкцій. Гості визнали, що деякі лідери в Європі відчувають "втому від санкцій", але особисто вони готові рухатися далі. Нові санкції будуть", - зауважив глава МЗСУ.

Під час зустрічі також обговорили проблему експорту українського зерна. Також українська сторона донесла важливість постачання більшої кількості озброєння для перемоги над РФ.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський провів у Маріїнському палаці офіційну зустріч із президентом Румунії Клаусом Йоганнісом, президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом і головою уряду Італії Маріо Драгі.

До цього вони побували в Ірпені, де побачили місця руйнувань, які залишили в місті російські окупанти.

Після розмови з українським президентом глави європейських держав виступили за "негайний" статус кандидата в ЄС для України.