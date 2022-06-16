Лідери чотирьох держав оглядають місця руйнувань, які залишили у місті окупанти.

Президент Франції Емманюель Макрон, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоганніс прибули в Ірпінь.

Про це повідомляє BFM TV.

"Європейські лідери перебувають у місті Ірпінь, у передмісті Києва, у присутності, зокрема, президента Румунії Клауса Йоганніса та міністра з децентралізації України", – йдеться у повідомленні.

Ukraine: Emmanuel Macron en visite à Irpin, dans un quartier en partie détruit par les bombardements pic.twitter.com/XkzE93JQiX — BFMTV (@BFMTV) June 16, 2022

На опублікованому відео видно, що делегацію у місті супроводжує міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Президент України Володимир Зеленський має приєднатися високих гостей під час пресконференції, яка запланована на 14:00.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, ці високопосадовці сьогодні прибули до Києва.

Також 16 травня українську в столицю приїхала міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна.