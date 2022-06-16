Президент Франції Емманюель Макрон, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоганніс прибули в Ірпінь.
Про це повідомляє BFM TV.
"Європейські лідери перебувають у місті Ірпінь, у передмісті Києва, у присутності, зокрема, президента Румунії Клауса Йоганніса та міністра з децентралізації України", – йдеться у повідомленні.
Ukraine: Emmanuel Macron en visite à Irpin, dans un quartier en partie détruit par les bombardements pic.twitter.com/XkzE93JQiX— BFMTV (@BFMTV) June 16, 2022
На опублікованому відео видно, що делегацію у місті супроводжує міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.
Президент України Володимир Зеленський має приєднатися високих гостей під час пресконференції, яка запланована на 14:00.
Нагадаємо, ці високопосадовці сьогодні прибули до Києва.
Також 16 травня українську в столицю приїхала міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна.