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Макрон, Шольц, Драгі та Йоганніс відвідали Ірпінь

Лідери чотирьох держав оглядають місця руйнувань, які залишили у місті окупанти.

Макрон, Шольц, Драгі та Йоганніс відвідали Ірпінь
Фото: BFMTV у Twitter

Президент Франції Емманюель Макрон, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоганніс прибули в Ірпінь.

Про це повідомляє BFM TV.

"Європейські лідери перебувають у місті Ірпінь, у передмісті Києва, у присутності, зокрема, президента Румунії Клауса Йоганніса та міністра з децентралізації України", – йдеться у повідомленні.

На опублікованому відео видно, що делегацію у місті супроводжує міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Президент України Володимир Зеленський має приєднатися високих гостей під час пресконференції, яка запланована на 14:00.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, ці високопосадовці сьогодні прибули до Києва.

Також 16 травня українську в столицю приїхала міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна.

 

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