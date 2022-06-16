Йоганніс разом із Макроном, Драгі та Шольцом зустрінеться з українським президентом.

Президент Румунії Клаус Йоганніс прибув до Києва з офіційним візитом. Він долучився до президента Франції Емманюеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца та премʼєра Італії Маріо Драгі, які сьогодні вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії відвідали Україну.

У твіттері Йоганніс написав, що прибув у Київ, щоб разом з європейськими колегами показати "рішучу підтримку та повну солідарність із президентом Володимиром Зеленським".

"Незаконна російська агресія має припинитися!" – наголосив він.

Just arrived in Kyiv. pic.twitter.com/fFJhyMd0tK — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) June 16, 2022

Фото: твіттер Клауса Йоханнеса

Візит європейських лідерів відбувається в переддень того, як Єврокомісія має надати рекомендацію щодо присвоєння Україні статусу кандидата в члени ЄС.