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США передала гуманітарної допомоги Україні майже на мільярд доларів, - Брінк

Мова йде про період з 24 лютого 2022 року. 

США передала гуманітарної допомоги Україні майже на мільярд доларів, - Брінк
Фото: Twitter Бріджит Брінк

З початку повномасштабного вторгнення Росії Сполучені Штати надали гуманітарної допомоги майже на 914 мільйонів доларів.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк

Вона зазначила що гуманітарна допомога надавалась для задоволення потреб людей в Україні та тих, хто виїхав до сусідніх країн. 

“Ми продовжуємо підтримувати владу та народ України”, - підсумувала Брінк.

Нагадаємо, президент США Байден повідомив, що США нададуть Україні гуманітарну допомогу в розмірі 225 млн доларів, "щоб допомогти людям в Україні, в тому числі шляхом постачання безпечної питної води, найважливіших медичних товарів та медичної допомоги, їжі, житла та готівки для сімей, щоб придбати речі першої необхідності".

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