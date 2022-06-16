США передала гуманітарної допомоги Україні майже на мільярд доларів, - Брінк

Мова йде про період з 24 лютого 2022 року.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Сполучені Штати надали гуманітарної допомоги майже на 914 мільйонів доларів.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

Вона зазначила що гуманітарна допомога надавалась для задоволення потреб людей в Україні та тих, хто виїхав до сусідніх країн.

“Ми продовжуємо підтримувати владу та народ України”, - підсумувала Брінк.

Нагадаємо, президент США Байден повідомив, що США нададуть Україні гуманітарну допомогу в розмірі 225 млн доларів, "щоб допомогти людям в Україні, в тому числі шляхом постачання безпечної питної води, найважливіших медичних товарів та медичної допомоги, їжі, житла та готівки для сімей, щоб придбати речі першої необхідності".