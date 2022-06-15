Глава держави виступив перед парламентом Чехії і подякував за збройну та політичну підтримку.

Українці протистоїть тиранії, яка не хоче зупинятися тільки на території України. Вона вважає своєю мішенню усіх в Європі, усіх, хто живе вільним і своїм життям.

Росію не цікавлять тільки наші Маріуполь, Сєвєродонецьк, Харків, Одеса і Київ. Її цілі направлені на величезний простір, від Варшави до Софії, від Праги до Таллінна. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у виступі перед обома палатами парламенту Чехії.

"Російське вторгнення в Україну є лише першим кроком, який потрібен керівництву Росії, щоб відкрити дорогу до інших країн, для підкорення інших народів. Про це відверто кажуть не тільки російські пропагандисти, а й російські державні посадовці", – заявив президент України.

Наприклад, росіяни погрожують офіційно скасувати визнання державної незалежності країн Балтії.

Зеленський наголосив, що коли Україна просить Захід про допомогу, вона виходить саме зі слів, які стали однією з фундаментальних основ історії: "Ми з вами, будьте з нами".

Російські танки мають бути спалені або зупинені, щоб вони більше ніколи не могли прийти в міста інших країн, зокрема й Чехії.

"Саме в Україні і саме зараз відбувається битва за майбутнє Європи", – наголосив він.

Президент подякував Чехії за підтримку зброєю та політичну допомогу. Цим Чехія підтримала також і себе та свою власну безпеку. Зеленський наголосив, що підтримка має зберігатися до самої перемоги.

Той, хто хоче захопити все, ніколи не зупиниться, взявши тільки частину, підкреслив він. Для перемоги Україні потрібна сучасна і достатньо потужна зброя, фінансова і ціннісна підтримка, зокрема й на шляху України до ЄС.

Президент також запросив Чехію взяти шефство над одним із регіонів або міст України, які постраждали від російської агресії. Така відбудова буде найкращим доказом того, що жодна агресія, хоч би якою жорстокою вона була, вже ніколи не досягне своїх цілей і не зможе зламати жоден із європейських народів, і тим паче Європу в цілому.

Нагадаємо, Великобританія візьме шефство у повоєнному відновленні населених пунктів Київської області, зруйнованих і розграбованих росіянами під час тимчасової часткової окупації.