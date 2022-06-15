Росія вже втратила в Україні 32 750 солдатів, 250 - за минулу добу

Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках.

Росія вже втратила внаслідок повномасштабної війни в Україні 32 750 солдатів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 червня орієнтовно склали:

особового складу - близько 32750 (+250) осіб;

танків- 1440 (+6);

бойових броньованих машин - 3528 (+25);

артилерійських систем - 722 (+1);

РСЗВ - 230 (+1);

засобів ППО - 97 (+0);

літаків - 213 (+0);

гелікоптерів - 179 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 591 (+3),;

крилатих ракет - 129 (+4);

кораблів та катерів - 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 2485 (+12);

спеціальної техніки - 55 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, на південному напрямку Збройні сили України ліквідували 70 окупантів та понад 60 одиниць ворожої техніки.