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Росія вже втратила в Україні 32 750 солдатів, 250 - за минулу добу

Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках.

Росія вже втратила в Україні 32 750 солдатів, 250 - за минулу добу

Росія вже втратила внаслідок повномасштабної війни в Україні 32 750 солдатів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 червня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 32750 (+250) осіб;
  • танків- 1440 (+6);
  • бойових броньованих машин - 3528 (+25);
  • артилерійських систем - 722 (+1);
  • РСЗВ - 230 (+1);
  • засобів ППО - 97 (+0);
  • літаків - 213 (+0);
  • гелікоптерів - 179 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 591 (+3),;
  • крилатих ракет - 129 (+4);
  • кораблів та катерів - 13 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2485 (+12);
  • спеціальної техніки - 55 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, на південному напрямку Збройні сили України ліквідували 70 окупантів та понад 60 одиниць ворожої техніки.

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