Канада тепер має сухопутний кордон з Європейським союзом

У Канади з’явився сухопутний кордон з Європейським союзом – через Данію.

Про це в Оттаві заявив міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод під час спільної пресконференції з канадською колегою Мелані Жолі, пише Укрінформ.

Країни владнали давню прикордонну суперечку за віддалений острів Тартипалук (Ганс) в Арктиці, поділивши його по ущелині, яка розділяє його майже посередині.

“Сьогодні дійсно історичний день. Ми обговорювали суверенітет Тартипалука більше 50 років. Після активізації перемовин протягом останніх кількох років ми досягли рішення”, – сказав Кофод.

Він висловив сподівання, що ці перемовини та дух угоди надихатимуть інших: "Це дуже необхідно у часи, коли повага до заснованого на правилах міжнародного порядку зазнає тиску”.

У канадському МЗС уточнили, що укладена угода визначає не лише державну належність острова площею 1,3 кв. км, а також морський кордон на шельфі в межах 200 морських миль та континентальний шельф поза цією зоною.

Острів Тартипалук не має жодного економічного значення:на ньому ніхто не мешкає, і навколо немає розвіданих корисних копалин. Попри це Оттава та Копенгаген довгий час висували свої претензії на нього, періодично відправляючи військові та дослідницькі місії, які встановлювали національні прапори та залишали для наступників пляшку спиртного напою (канадського віскі або данського шнапсу). Через це прикордонний спір отримав назву “війна віскі”.

Слід додати, що морський кордон між Канадою та Данією – найдовший у світі.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі назвала неприйнятним присутність канадського посадовця на святкуванні дня Росії в посольстві у Торонто. Заступниця начальника протоколу департаменту міжнародних відносин Ясемін Хайнбекер відвідувала святкування дня Росії в російському посольстві у Канаді разом із представниками Єгипету, Пакистану та кількох африканських країн.

Це відбулось попри те, що уряд кілька місяців закликав до політичної та дипломатичної ізоляції РФ через її повномасштабне вторгнення в Україну.