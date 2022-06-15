Мешканців Миколаєва закликали зробити запаси води
Мешканців Миколаєва закликали зробити запаси води
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
На Херсонщині війська РФ відступають на рубежі оборони та знущаються над мирними жителями, – ОК "Південь"
На Херсонщині війська РФ відступають на рубежі оборони та знущаються над мирними жителями, – ОК "Південь"
На Тернопільщині сили ППО збили кілька ракет (уточнено)
На Тернопільщині сили ППО збили кілька ракет (уточнено)
У бою під Ізюмом загинув київський активіст Роман Ратушний (доповнено)
У бою під Ізюмом загинув київський активіст Роман Ратушний (доповнено)
У районі Снігурівки на Миколаївщині відбувся повітряний бій з окупантами
У районі Снігурівки на Миколаївщині відбувся повітряний бій з окупантами
Поки син воює за Україну, батько-окупант розстрілював мирних жителів Сєвєродонецька, - СБУ
Поки син воює за Україну, батько-окупант розстрілював мирних жителів Сєвєродонецька, - СБУ
Яна Зінкевич: «Велика кількість медиків загинули, велика кількість – в полоні. І все це щодня змінюється не на нашу користь»
Яна Зінкевич: «Велика кількість медиків загинули, велика кількість – в полоні. І все це щодня змінюється не на нашу користь»
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ГоловнаСвіт

Канада тепер має сухопутний кордон з Європейським союзом

Країна владнала з Данією давню прикордонну суперечку за віддалений острів Тартипалук.

Канада тепер має сухопутний кордон з Європейським союзом
Фото: ЕРА/UPG

У Канади з’явився сухопутний кордон з Європейським союзом – через Данію.

Про це в Оттаві заявив міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод під час спільної пресконференції з канадською колегою Мелані Жолі, пише Укрінформ.

Країни владнали давню прикордонну суперечку за віддалений острів Тартипалук (Ганс) в Арктиці, поділивши його по ущелині, яка розділяє його майже посередині.

“Сьогодні дійсно історичний день. Ми обговорювали суверенітет Тартипалука більше 50 років. Після активізації перемовин протягом останніх кількох років ми досягли рішення”, – сказав Кофод.

Він висловив сподівання, що ці перемовини та дух угоди надихатимуть інших: "Це дуже необхідно у часи, коли повага до заснованого на правилах міжнародного порядку зазнає тиску”.

У канадському МЗС уточнили, що укладена угода визначає не лише державну належність острова площею 1,3 кв. км, а також морський кордон на шельфі в межах 200 морських миль та континентальний шельф поза цією зоною.

Острів Тартипалук не має жодного економічного значення:на ньому ніхто не мешкає, і навколо немає розвіданих корисних копалин. Попри це Оттава та Копенгаген довгий час висували свої претензії на нього, періодично відправляючи військові та дослідницькі місії, які встановлювали національні прапори та залишали для наступників пляшку спиртного напою (канадського віскі або данського шнапсу). Через це прикордонний спір отримав назву “війна віскі”.

Слід додати, що морський кордон між Канадою та Данією – найдовший у світі.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі назвала неприйнятним присутність канадського посадовця на святкуванні дня Росії в посольстві у Торонто. Заступниця начальника протоколу департаменту міжнародних відносин Ясемін Хайнбекер відвідувала святкування дня Росії в російському посольстві у Канаді разом із представниками Єгипету, Пакистану та кількох африканських країн. 

Це відбулось попри те, що уряд кілька місяців закликав до політичної та дипломатичної ізоляції РФ через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також