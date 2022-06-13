Уряд Канади вибачився за присутність свого представника на святкуванні дня Росії в посольстві

Голова МЗС Мелані Джолі заявила, що жоден канадський представник більше не буде присутнім на заходах росіян.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі назвала неприйнятним присутність канадського посадовця на святкуванні дня Росії в посольстві у Торонто.

Заступниця начальника протоколу департаменту міжнародних відносин Ясемін Хайнбекер відвідувала святкування дня Росії в російському посольстві у Канаді разом із представниками Єгипету, Пакистану та кількох африканських країн. Це відбулось попри те, що уряд кілька місяців закликав до політичної та дипломатичної ізоляції РФ через її повномасштабне вторгнення в Україне, пише Globe and Mail.

Захід росіяни влаштували у пʼятницю. Дипломатична установа розташована на вулиці, яку нещодавно перейменували на вул. Вільної України. Паралельно зі святкуваннями під будівлею активісти влаштували мітинг, засуджуючи війну Росії проти українців.

МЗС Канади спочатку аргументувало пристуність урядового представника на заході так: "Це не звичайна ситуація, але ми все ще підтримуємо дипломатичні відносини з Росією, і Міністерство закордонних справ направило на прийом співробітника протоколу", – заявила речниця Канади щодо міжнародних справ Крістіль Чартран.

Однак після публікації журналістами матеріалу щодо святкувань разом із росіянами вона відправила другу заяву із вибаченнями від імені уряду. За її словами, рішення про направлення протокольного посадовця на захід несе управління з міжнародних справ.

Міністр закордонних справ Мелані Джолі у твіттер опублікувала заяву із обіцянкою більше не допускати присутності канадських представників на заходах росіян.

"Жоден представник Канади не повинен бути присутнім на заходах, які проводяться в посольстві Росії, і жоден представник Канади більше не буде на них присутнім", – заявила вона.

Нагадаємо, Канада надає збройну, фінансову та політичну підтримку Україні і готова сприяти у відновленні експорту зерна з заблокованих росіянами портів у Чорному і Азовському морі.