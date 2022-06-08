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Канада запровадила санкції проти нафтогазової і хімічної промисловості Росії

Нові обмеження накладають заборону на експорт 28 послуг.

Канада запровадила санкції проти нафтогазової і хімічної промисловості Росії
Фото: dyvys.info

Канада запровадила нові санкції проти російської нафтової, газової та хімічної промисловості "у відповідь на триваюче кричуще й невиправдане вторгнення президента Росії Путіна в Україну".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на МЗС Канади.

Нові обмеження накладають  заборону на експорт 28 послуг, життєво необхідних для функціонування нафтової, газової та хімічної промисловості, включаючи технічні, управлінські, бухгалтерські та рекламні послуги.

Заборона спрямована на галузь, на яку припадає близько 50% доходів федерального бюджету Росії.

"Оголошені сьогодні заходи посилюють тиск на президента Путіна з метою негайного виведення своїх військ з української землі. Канада непохитно вірить, що українці заслуговують жити в мирі, і закликає російське керівництво припинити безглузду війну.

Ці заходи зменшать спроможність Росії вести війну і дадуть чіткий сигнал російському режиму: Канада не відступить у притягненні до відповідальності винних у руйнуваннях в Україні. Канада продовжить співпрацю зі своїми однодумцями в міжнародному співтоваристві для координації подальших заходів", - йдеться в заяві канадського міністерства.

"Російське вторгнення в Україну зараз триває понад 100 днів. За цей час Володимир Путін та його режим завдали невимовного болю та страждань в Україні та всьому світі. Ми будемо продовжувати невпинно домагатися відповідальності за безглузду війну. Канада зробить все, що в її силах, щоб не допустити можливості Путіна підживлювати та фінансувати свою військову машину", - наголосила глава МЗС Канади Мелані Жолі.

Нагадаємо, наприкінці травня Канада запровадила санкції проти чотирьох російських компаній та 22 громадян. Зокрема, до додаткового списку внесли коханку Путіна Аліну Кабаєву.

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