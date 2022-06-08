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Ворог, ймовірно, контролює більшу частину житлового сектору Сєвєродонецька, – ISW

Окупанти штурмували українські позиції у промисловій зоні.

Російські війська, ймовірно, встановили контроль над більшою частиною житлового сектору Сєвєродонецька.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Вони також штурмували українські позиції у промисловій зоні. Ситуація у місті залишається мінливою.

“Росіяни продовжували просуватися на Слов’янськ на південний схід із району Ізюма та на захід від Лимана, намагаючись прорвати українську оборону, яка зупинила більшість прямих фронтальних штурмів із Ізюма”, – йдеться у повідомленні.

Окупанти, ймовірно, намагаються посилити свої дії в районі Сєвєродонецьк-Лисичанськ як з напрямку Тошківка-Устинівка на півдні, так і з Куп'янська з північного заходу.

“Російські війська почали виводити війська з позицій у Запорізькій області, ймовірно, або для ротації пошкоджених підрозділів у тил, або для посилення оборони Росії на північному заході Херсонської області”, – зазначили аналітики.

Військам РФ не вдалося повернути передові позиції на західному (нині зайнятому українцями) березі річки Інгулець.

Нагадаємо, вчора зранку голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ворог продовжує штурм Сєвєродонецька, там тривають запеклі бойові дії. У напрямку Новоохтирки і Воронового ЗСУ штурм відбили.

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