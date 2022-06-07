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Гайдай: захисники відбили наступ ворога в напрямку Новоохтирки і Вороногового, бої за Сєвєродонецьк тривають

Окупанти обстрілюють зокрема Золоте і Лисичанськ. 

Гайдай: захисники відбили наступ ворога в напрямку Новоохтирки і Вороногового, бої за Сєвєродонецьк тривають
Наслідки обстрілів у Сєвєродонецьку 24 травня
Фото: Telegram Сергія Гайдая

Ворог продовжує штурм Сєвєродонецька, там тривають запеклі бойові дії. У напрямку Новоохтирки і Воронового ЗСУ штурм відбили. 

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм-каналі

У районі Білогорівки окупанти використовують ДРГ. Крім того, російська армія не припиняє ведення вогню по населених пунктах області. У Лисичанську ворог обстріляв гірничий коледж і школу. Від обстрілу школи постраждали дві людини – їх евакуювали. Ще трьох поранених госпіталізували з Лисичанська і Привілля. 

"Зранку 6 червня стався масований обстріл міста Золоте, де, за попередніми даними, зруйновано одразу 13 будинків. Удень росіяни вдарили по місту Гірське – 11 пошкоджених будинків", – повідомив Гайдай. 

Протягом минулої доби відбито десять атак ворога, знищено один танк, три артилерійські системи, дві бойові броньовані машини, один автомобіль та два склади з боєприпасами. Підрозділи протиповітряної оборони збили два безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Нагадаємо, що на початку минулого тижня ворог просунувся з околиць углиб Сєвєродонецька. За словами Гайдая, станом на вчора ЗСУ контролювали близько половини міста, але через невпинні бої ситуація постійно змінюється.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що віддавати росіянами місто не можна, адже деокупація "даватиметься дуже великими жертвами".

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