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Росіяни обстріляли "ураганами" Дніпропетровську область. Поранено чоловіка

Окупанти знову вели вогонь по Зеленодольській громаді. 

Росіяни обстріляли "ураганами" Дніпропетровську область. Поранено чоловіка
РСЗВ Ураган (ілюстративне фото)
Фото: armyinform.com.ua

У ніч на 7 червня російські війська знову обстріляли Дніпропетровську область. Вогню зазнали Криворізький район. 

Про це в Телеграм-каналі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. 

"Уночі ворог ударив з “Ураганів” по Зеленодольській громаді. У Великій Костромці поранений 46-річний чоловік. Він у лікарні. У селі пошкоджені будинки", – написав він. 

Зеленодольська громада була під обстрілами і вчора вдень. Окупанти влучили в житловий будинок у Марʼянському. Обійшлося без постраждалих. У ДСНС підкреслили, що ворог вів прицільний вогонь по будинках мирних мешканців. 

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