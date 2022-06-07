Росіяни обстріляли "ураганами" Дніпропетровську область. Поранено чоловіка

Окупанти знову вели вогонь по Зеленодольській громаді.

У ніч на 7 червня російські війська знову обстріляли Дніпропетровську область. Вогню зазнали Криворізький район.

Про це в Телеграм-каналі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Уночі ворог ударив з “Ураганів” по Зеленодольській громаді. У Великій Костромці поранений 46-річний чоловік. Він у лікарні. У селі пошкоджені будинки", – написав він.

Зеленодольська громада була під обстрілами і вчора вдень. Окупанти влучили в житловий будинок у Марʼянському. Обійшлося без постраждалих. У ДСНС підкреслили, що ворог вів прицільний вогонь по будинках мирних мешканців.