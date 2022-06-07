Deutsche Bank "евакуював" своїх IT-фахівців з Росії до Берліна

Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank перевів своїх IT-фахівців, які працювали на території Росії, до Берліна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Handelsblatt.

Всього в РФ працювали близько 1500 програмістів. Банк запропонував всім співробітникам російського технологічного центру роботу в Німеччині. Сам фінінститут, як пише видання, відмовився від коментарів цієї інформації.

Разом з тим вказується, що число російських співробітників, які переїжджають в новий технологічний центр банку в Берліні, може ще збільшитися.

Подібним кроком, як зазначає Handelsblatt, банк знижує ризик втрати величезного числа фахівців у разі, якщо напруженість між ЄС і Росією, викликана війною в Україні, унеможливить продовження роботи технологічного центру.

Технологічний центр Deutsche Bank спеціалізується на створенні програмного забезпечення для інвестиційного та корпоративного бізнесів фінустанови.

Нагадаємо, в березні Deutsche Bank заявив, що припиняє свою діяльність у Росії через війну в Україні. Раніше компанія заявляла, що не припинить співпрацю з росіянами, оскільки має підтримувати багатонаціональний бізнес, який співпрацює з Росією. Однак після тиску партнерів у банку змінили рішення.